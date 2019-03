Başkan Sekmen Erzurum'u Karış Karış Geziyor

Erzurum'un dört bir yanında adeta mekik dokuyan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ev toplantıları ve ziyaretlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart seçimlerinin önemini ev toplantılarıyla anlattığı Erzurum'da, programdan programa koşuyor. Esnaf ziyaretlerinin yanı sıra başta merkez ilçeler olmak üzere Erzurum'un dört bir yanına adeta mekik dokuyan Sekmen, 5 yılda yapılan yatırım ve hizmetleri anlatmakla kalmıyor, yeni döneme dair plan ve projeleri de paylaşıyor. Seçim çalışmaları kapsamında organize edilen ev toplantılarından birisini de, Erzurum Ticaret Borsası eski Başkanı Hakkı Hınıslıoğlu'nun davetiyle gerçekleştiren Sekmen, bir araya geldiği site sakinlerine, yeni dönem hedeflerini anlattı. Kendisini hanesine konuk eden Hakkı Hınıslıoğlu'na teşekkür eden Sekmen, "İnsanımızın en az yürekleri kadar sıcak hanelerine konuk olmak bizler için büyük bir mutluluk" diyerek, 31 Mart seçimleriyle de, Erzurum halkının gönül hanesine konuk olmayı arzuladıklarını söyledi.



"BÜYÜKŞEHİR KALKINMAYA ÖNCÜLÜK ETTİ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un AK Parti iktidarları sayesinde yükseliş trendine girdiğini vurgulayarak, "Bu süreçte yerelde ise belediyelerimiz yöresel kalkınmaya öncülük etti. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Erzurum'da değişimin, gelişim ve dönüşümün başını çektik. Temel belediyecilik hizmetleri bir yana, şehrimizde turizm, tarım, hayvancılık, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hemen her alana yoğunlaştık. Erzurum'a Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezini de biz kurduk, Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı olan et entegre tesisini de biz kurduk. Göletler, sulama kanalları, kentsel dönüşüm projeleri, ulaşım ağları, arıtma tesisleri, grup yolları, bilgi evleri, kültür merkezleri ve kütüphaneler, yüksek irtifa kamp merkezleri ve bunun gibi daha birçok yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırım seferberliğine şehir merkezimiz gibi ilçelerimizi de dahil ettik. Bugün nerede bir gelişim varsa, bilinmelidir ki altında kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'nin imzası var" diye konuştu.



Esnaf ziyaretleri ve ev toplantılarında Erzurum'un gelişim seferberliğine dikkat çeken Sekmen, bu seferberliğin sürmesi için 31 Mart seçimlerinin önemli bir dönemeç olacağının altını çizdi.



PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Öte yandan seçim çalışmalarının dışında kurum içi organizasyonlara da katılan Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi personeliyle motivasyon programında bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki buluşmaya katılan kurum çalışanları, salona giren Başkan Sekmen'i "Sen bizim her şeyimizsin" sloganlarıyla karşıladı. Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi için yapılabilecek en isabetli tarifin "hizmet ordusu" olacağını vurgulayarak, "Herkes bilsin ki; Erzurum'un çehresinin değişmesinde, bu şehrin gelişim kaydetmesinde ve her geçen gün büyümesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının payı var. Bizi bu yolda yalnız bırakmadıkları için kurumumuzun tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



BAŞKAN SEKMEN ERBAKAN VAKFI'NI ZİYARET ETTİ



Diğer taraftan Başkan Sekmen'in programı kapsamında Erbakan Vakfı'na da ziyarette bulunuldu. Vakıf yöneticileri ve mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Sekmen, merhum Necmettin Erbakan'ın, Türk siyaset tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir lider olduğunu belirterek, "Bizler bugün hizmetin ve vefanın temsilcisi olmaya gayret ediyorsak, kuşkusuz bunda hocamızın da çok büyük bir payı var" dedi. Merhum Erbakan'ın, siyaset hayatı boyunca dış güçlerin ve bu güçlerin içerideki işbirlikçilerinin sürekli hedefi haline geldiğini hatırlatan Başkan Mehmet Sekmen, "Merhum hocamızın yolunu darbelerle ve muhtıralarla kestiler. Karşısına parti kapatma davaları ve siyaset yasaklarıyla çıktılar. Ama rahmetliyi kesinlikle yıldıramadılar. Aynı süreç bugün de yaşanıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bunu başaramayacaklar. Milletimiz buna kesinlikle izin vermeyecek" diye konuştu. - ERZURUM

