Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen: "Erzurumspor Bizim Her Şeyimizdir"

Başkan Sekmen: "Erzurumspor Bizim Her Şeyimizdir"

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor bizim her şeyimizdir" dedi.

Başkan Sekmen:
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor bizim her şeyimizdir" dedi.

Başkan Sekmen, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurumspor yöneticileriyle birlikte kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Erzurumspor'umuzun nereden nereye geldiğini bilen kişilerden biri de kuşkusuz basın mensuplarıdır. 2014'te göreve geldiğimizde binası bile hacizli bir kulüptü Erzurumspor Maliye ve sigorta kurumlarına borçluydu takımımız hatta yöneticilerin maaşlarına bile haciz konmuştu. Bunların hepsini çözdük hamd olsun. O günlerden bugünlere geldik. 3 yılda 3 kupa alarak bir Dünya başarısı elde ettik" dedi.

"Gerekli girişimleri yaptık"

Başkan Mehmet Sekmen, hakem hatalarıyla ilgili gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seyirci ve taraftarlarımızın kadir şinaslığı her zaman takdire şayandır. Şöyle bir kanaat oluşmasın. Böyle hatalar varken yöneticilerin duyarsız kaldığı gibi bir durum asla yok. İlgili kurumları arayarak, ziyaret ederek yapılan uygulamaların hata olduğunu ifade ettik ve girişimlerde bulunduk. Takımımıza her türlü desteği verdik ve vereceğiz de. Yönetimimiz TFF ve MHK yetkilileriyle bir araya geldi. Gerek yöneticilerimiz ve gerekse bizler elimizi taşın altına koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Erzurumspor bu şehrin bir değeridir. Şehrimizin tanıtımında ön ayaktır Erzurumspor. Erzurumspor bizim her şeyimizdir. Dişimizi tırnağımızı takarak takımımızı bu günlere getirdik."

"Erzurumspor'u siyasi malzeme yaptırmadık ve yaptırmayacağız da"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'u siyasi malzeme yapmaya çalışanları sert bir dille uyardı. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurumspor'u siyasi malzeme yaptırmadık ve yaptırmayacağız da... Dışardan laf atan ve gazel okuyanlar var. Bu olayı yapanlar taraftarımız değildir. Taraftarların arasına sızarak olayı siyasi ranta çevirenler var. Maalesef bunlar geçmişte bizim konumumuzdayken bu takımın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı varken hiçbir destekte bulunmamışlardır." Erzurumspor'un ligde kalıcı bir takım olacağını ifade eden Sekmen, "Daha çok maçımız var. İnanıyorum ki bu takım gayret ederse birçok takımı da yenecek kapasitededir. Hiçbir şey bitmiş değil. Siyasilerimiz her daim takımımıza destek veriyor. İnşallah iyi sonuçlar elde ederek Süper Lig'de kalıcı olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

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