Başkan Sekmen: "İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı" - Son Dakika

Başkan Sekmen: "İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti ilçe kongrelerinde yaptığı değerlendirmede, "Erzurum da ilçelerimiz de AK Parti'nin gönül Belediyeciliği vizyonuyla adeta şahlandı" dedi.

Başkan Sekmen:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti ilçe kongrelerinde yaptığı değerlendirmede, "Erzurum da ilçelerimiz de AK Parti'nin gönül Belediyeciliği vizyonuyla adeta şahlandı" dedi.

Başkan Sekmen, Tekman ve Karaçoban'da düzenlenen kongrelerde yaptığı konuşmada, yerleşim yerlerinde yapılan hizmetlere şöyle vurgu yaptı: "Erzurum da artık eski Erzurum değil. Erzurum tarımda, hayvancılıkta Allah'ın izniyle aldı başını gidiyor. Bakınız, Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarını Erzurum'da kurduk. Hayvancılık yapan besicilerimiz bundan böyle emeklerini hakkıyla pazarlayabilecekler. Türkiye'de bir ilke imza attık; tarım araçları filosu kurduk ve bu tarım makinalarını çiftçilerimizin istifadesine sunuyoruz. Göletler yaptık, sulama kanalları açtık. Yeni ulaşım ağları açtık, mevcut yolları yeniledik, modern hale getirdik. Erzurum'a milyonlarca liralık altyapı yatırımı yaptık, en ücra mezramıza bile içme suyu götürdük, kanalizasyon hattı döşedik. Bakın, Erzurum'da güneş enerjisinden elektrik üretip satıyoruz. Çat Barajı isale hattı üzerine hidroelektrik santrali kurduk, arıtma tesisimizin elektriğini kendimiz üretiyoruz. Çöp depolama sahamıza santral kurduk; çöplerden havaya karışan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tekstil fabrikaları kurduk, gençlerimize yeni iş alanları ve istihdam imkanları sunuyoruz. Kadim şehrimize yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Nasıl ki, Türkiye geliştikçe Erzurum gelişiyorsa; Erzurum'u geliştikçe de, ilçelerimiz de gelişecek."

"Tekman'ın 50 yıllık su sorununu çözdük"

Başkan Sekmen, Tekman ilçesinin 50 yıllık su sorununun çözüldüğünü ifade ederek, "Ferhat Şirin için nasıl dağı deldiyse biz de güzel ilçemiz Tekman'da vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak adına dağı taşı aşarak yaklaşık 65 kilometre mesafeden ilçemize içme suyu getirdik. İlçelerimizi sıcak asfaltla tanıştırdık" diye konuştu. Sekmen, sözlerine şöyle devam etti: "Tekman'ı kendi özelinde, Hınıs'ı Karaçoban'ı, Karayazı'yı kendi öz değerleriyle geliştireceğiz. Yani biz topyekün bir kalkınma seferberliğinin içerisindeyiz. Erzurum'u bütün ilçeleriyle mamur hale getirme amacındayız. Bunu da hep birlikte başaracak, önümüze çıkan engelleri de, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlerken, bu AK harekete emek vermiş olan bütün dava arkadaşlarımıza da hususen teşekkür ediyoruz."

"Siyaset tarihimiz AK Parti ile 'altın' bir dönemi yaşıyor"

Başkan Mehmet Sekmen, "Siyaset tarihimiz 'altın' diye tarif edebileceğimiz dönemi yaşıyor. 2001 yılında kurulan ve sadece bir yıl sonra iktidarla buluşan AK Parti'miz, geride bıraktığı 18 yılın her dönemine ayrı bir damga ve silinmez izler bırakmıştır. AK Parti sayesinde ülkede kaoslar, krizler, siyasi buhran ve bunalımların yerini huzur ve istikrar almış, aradan geçen 18 yılın sonunda ülkemiz hem üzerinde bulunduğu coğrafyanın ve hem de dünyanın liderliğini üstlenmiştir. Daha düne kadar ekonomide ve özellikle de savunma sanayiinde dışa bağımlı bir ülke iken, bugün kendi öz değerleriyle ayağa kalkan ve hatta şahlanan bir Türkiye profili vardır. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde atılan sağlam ve kararlı adımlar sayesinde, bizler geleceğe bugün emin adımlarla yürüyoruz. Tabi elde ettiğimiz bu başarının arka planına bir göz atacak olursak; kuşkusuz birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayla karşılaşırız ki; bu da millet olarak bizim asli mayamızı teşkil etmektedir. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın; bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlerin ilk ve tek hedefi; kardeşliğimiz olmuştur Aramıza ayrılık-gayrılık, husumet ve nifak tohumları ekmeye çalışarak seneler boyunca üzerimize gelen emperyalist güçler, bugün de bölücü terörü taşeron olarak kullanmakta, etnik ayrımcılık yapmak suretiyle et ve tırnağı birbirinden adeta ayırmaya çalışıyorlar. Hamdolsun, bugüne kadar bunu başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bilecekler ki; bu ülkenin birlik ve beraberliğinin temelinde Karaçobanlı kardeşlerimizin emeği var. Bu ülkenin topraklarında Karaçobanlı şehitlerimizin de mübarek kanı var. İşte bu yüzden hainlerin ve bölücülerin attıkları her adım kendi ayaklarına dolanacak, kurdukları her tuzak kendi başlarına geçecektir."

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

"Karadeniz ve Akdeniz sularındaki meşru haklarımızı kullanırken bile küresel güçlerle karşı karşıya geliyor, kararlılığımızdan zerre taviz vermiyoruz" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye artık eski Türkiye değil. Çünkü Türkiye, üzerinde bulunduğu bölgeye de, dünyaya da, artık sözünü dinleten bir ülke. Tabi bizler bu başarıyı 18 yılda sabırla, azimle, gayretle, muhabbetle ve halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen anlayışımızla kaydettik. Erzurum'a bakın bakalım bugün. Tarımda, hayvancılıkta, turizmde, eğitim, kültür ve sanatta, ekonomide, ticarette; kısacası hemen her alanda gelişimin, değişimin ve dönüşümün öncüsü olmuş bir şehir var artık. Bugün Karaçoban'dan, Karayazı'dan, Tekman'dan Tortum'dan, Narman'dan, Uzundere'den, Oltu, Olur ve Şenkaya'dan Kısacası Erzurum'un dört bir yanından kalkınmanın ve büyümenin ayak sesleri geliyor artık. Yatırım üstüne yatırım yapıyor, hizmet üstüne hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz birlikte bütünüz, birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz. Allah'ın izniyle de çıktığımız bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz." - ERZURUM

Mehmet Sekmen, AK Parti, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen: 'İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı' - Son Dakika


Son Dakika

Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım Son Dakika: Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti İlk 11'inin tamamı değişen milliler, Sırbistan deplasmanında! Canlı anlatım Yunan uzman Atina hükümetini uyardı: Türkiye ile savaşmak felaketimize yol açar Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi
Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı         
16:29
Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı         
15:29
KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı         
15:16
Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak         
14:45
Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı         
14:44
"500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi         
14:31
KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi         
13:17
"Babam ölmemi istiyor" diyerek intihar etmişti! Gözaltına alınan baba serbest kaldı         
12:46
Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor         
12:25
Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada         
12:02
Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti         
11:58
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz         
09:22
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim         
01:57
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat         
21:42
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu         
15:25
Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı         
13:24
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 21:58:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sekmen: "İlçelerimiz de AK Parti ile şahlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei