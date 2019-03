Başkan Sekmen'in Seçim Durağı Tortum Oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in seçim çalışmalarındaki durağı bu kez Tortum oldu.

İlçe merkezinden başlayarak, Uzunkavak, Serdarlı, Aşağı Serdarlı, Dikmen ve Bağbaşı mahallelerine çıkarma yapan Başkan Sekmen, kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan seçmenlere 31 Mart'ın önemini anlattı. Sekmen, Tortumlu seçmenlere seslenerek; "17 yıldır nasıl ki son sözü siz söylediyseniz, bu seçimlerde de yine son söz sizin olacak, son söz milletin olacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında Tortum ilçesine çıkarma yaptı. İlçe gezisine merkezdeki esnaf ve işyerlerini ziyaret ederek başlayan Başkan Sekmen, yine birbirinden önemli mesajlar verdi, 31 Mart seçimlerinin önemine işaret etti.



Tortum'un mahallelerinde seçmenle buluştu



Tortum ilçe merkezindeki temaslarının ardından yönünü mahallelere doğru çeviren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uzunkavak, Serdarlı, Aşağı Serdarlı, Dikmen ve Bağbaşı'ndaki seçmenlerle bir araya geldi. Sekmen, konuşmasında AK Parti'nin 17 yıllık iktidar dönemine dikkati çekerek, "Bu dönemde söz hep milletin oldu ve son sözü hep necip milletimiz söyledi. Önümüzde bir yerel seçim var ve karşımızda bu seçimleri yerel olmaktan çıkarmak isteyen şer odakları da var. Millet onların umurunda değil; ülkedeki siyasi huzur ve istikrarla da ilgilendikleri yok. Onların bir tek derdi var; o da Liderimiz, Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil. Çünkü liderimiz 'Millet' diyor, çünkü liderimiz 'Hizmet' diyor, çünkü liderimiz 'Güçlü Türkiye' diyor. Fakat onların böyle bir kaygısı yok; bu yüzden her türlü şer ortaklığını ve yapılanmasını mubah kabul ediyorlar. Bu yüzden onlara fırsat vermemeliyiz. Millet olarak son sözü yine biz söylemeli ve 31 Mart'ta onlara yeni bir ders daha vermeliyiz" diye konuştu.



Tortum bizim vitrin değerimizdir



Bir araya geldiği seçmenlere Erzurum'a son 5 yıl içerisinde kazandırılan yatırımları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Biz Tortum'u ne Yakutiye'den ayrı tuttuk, ne Palandöken'den, ne de Aziziye'den. Bizim için Tortum ne ise, Erzurum da odur, Erzurum ne ise, Tortum da odur. Yatırım plan ve programımızı da işte bu anlayış doğrultusunda şekillendirdik. Erzurum olarak hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte gelişeceğiz. Her ilçemizi sahip kendi değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda değerlendirmeye devam edeceğiz. Tortum ilçemiz tabiat güzellikleriyle iç içe olan şirin bir parçamız, dolayısıyla bu tabiat güzelliklerini herkes görsün, tanısın ve bilsin diye özellikle turizm eksenli yatırımlar yapacağız. Bu ilçedeki meyve ve sebze üretim imkanlarını bir fırsat olarak değerlendirecek, yöresel ürünlerimizi birer marka haline getireceğiz. Tortum ilçemizi nakış nakış işleyecek, mahalleleriyle birlikte Erzurum için vitrin bir değere dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.



"Tortumlu kardeşlerimiz kadirşinastır"



Konuşmasında Tortum'un 17 yıl boyunca AK Parti'ye verdiği desteği hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Çünkü Tortumlu kardeşlerim kadirşinastır, vefalıdır, millet ve memleket düşkünüdür. Bu harekete ve bize verdiği destek kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a olan bakış açısı ve AK Parti iktidarlarının Erzurum'a gösterdiği özel ilgiden dolayıdır. Biz de bu süreçte yerel kalkınma hamleleriyle şehrimizin çehresini değiştirdik, Erzurum'un maküs talihini yenmesini sağladık. Bu sebeple gayretimizin ve çabamızın ortada kalmayacağını, Tortumlu kardeşlerimizin bizi yine yalnız bırakmayacağından eminiz. Çünkü biz Tortum'la güzeliz. Uzundere ile şanslı, İspir'le kuvvetliyiz. Narman'la, Horasan'la, Oltu ve Olur'la, Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman'la bir elin parmakları gibiyiz. Biz her bir ilçemizle ayrı özel, her bir köyümüz ve mahallemizle ayrı bir güzeliz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

