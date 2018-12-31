Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen'in Yeni Yıl Mesajı

Başkan Sekmen'in Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen'in Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında, 2019 yılının şahlanma yılı olacağını belirtti.

Yeni yılla birlikte Erzurum'a önemli yatırımların olacağını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"2018 yılında kentimizin gelişim ve değişimi için örnek proje ve yatırımları tek tek hayata geçirdik. Bunları yaparken medeniyet tasavvuru ölçeğinde şehrimizin tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında rasyonel adımlar attık. İnşallah 2019 yılında da bunların üzerine katarak daha çok işi kentimizde hayata geçirmeye çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:30 Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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