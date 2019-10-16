Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi

39 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde kariyer günleri etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Sekmen kariyer günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde kariyer günleri etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.


12.sınıf öğrencilerinin katıldığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, öğrencilerle söyleşi yaptı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç'ında katıldığı programda konuşan Başkan Mehmet Sekmen, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nin başarılı öğrencileriyle bir araya geldik. Bir zamanlar geçtiğimiz sıralarda oturan bu kadar ufku açık öğrencimizle tecrübelerimi paylaşma fırsatı bulmak benim için çok değerliydi. Öğrenci, öğretmen ve müdürlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Necmettin Erbakan, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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