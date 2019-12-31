Başkan Sekmen Mekke'nin Fetih yıldönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sekmen Mekke'nin Fetih yıldönümünü kutladı - Son Dakika

Başkan Sekmen Mekke'nin Fetih yıldönümünü kutladı

8 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Mekke'nin Fethi, İslam tarihi açısından bir dönüm noktasıdır" dedi.

Başkan Sekmen Mekke'nin Fetih yıldönümünü kutladı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Mekke'nin Fethi, İslam tarihi açısından bir dönüm noktasıdır" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mekke'nin 1389'uncu fetih yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda; ümmettin birliği, beraberliği, kenetlenmesi ve dayanışması niyazında bulundu. Başkan Sekmen, Mekke'nin Fethi'nin, İslam tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Mekke'nin Fethi, İslam nurunun tüm dünyayı kuşatması sürecinde adeta dönüm noktası olmuştur. Fetih, mücadelenin, sabrın ve kayıtsız-şartsız bir imanın örgüsüdür. Bu fetihle Yüce dinimiz İslam, aslında sadece Mekke'yi değil, yeryüzünü de fethetmiştir" diye konuştu.


Alemlere rahmet olarak gönderilen İki Cihan Serveri'nin, Mekke'de yaşadığı sıkıntı ve çile dolu günlerin Medine'ye hicretle birlikte 8 yıl sonra tecelli edecek bir müjdenin de habercisi olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, "O Kutlu Nebi, Mekke'yi fethetmeye giderken bile Allah'tan af ve mağfiret talebinde bulunmuş, tevazunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Mekke'de kimsenin kılına zarar verilmemiştir, müşrik dahi olsalar Mekkelilerin canları ve mallarına bizzat Allah Resulü'nün kendisi kefil olmuştur. O, sevgi, şefkat ve merhamet peygamberi olduğunu o gün de göstermiş, Mekke ile birlikte gönülleri de fethetmiştir. Bundan dolayıdır ki, insanlar akın akın İslam'la şereflenmiş ve fetihten 2 yıl sonra Resul'ün Veda Hutbesi'ni 150 bin Müslüman dinlemiştir" ifadelerini kullandı.


Mesajında ümmetin içinde bulunduğu duruma da vurgu yapan Başkan Sekmen, "İslam coğrafyası kan revan içerisinde. Bu sebeple biz Müslümanların fetih ruhu ve şuuruna yeniden sahip olmamız ve kendimizi kesinlikle gözden geçirmemiz gerekiyor. Fethin 1389'uncu yıldönümünü vesile kılarak; hafızalarımızı yenilemeli ve İslam'ın nuru sönmesin diye Allah Resulü ile birlikte ashabının hangi sıkıntılara katlandığını bir kez daha hatırlamalıyız. Hak yol istikametinden şaşmamalı, ayrışmamalı; rahmet müjdesine mazhar olabilmek için birlik ve beraberlikten asla ayrılmamalıyız. Allah, Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıldönümü inşallah ümmetin birlik ve beraberliğine, kurtuluş ve selametine vesile kılsın" kaydını düştü. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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