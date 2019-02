Başkan Sekmen MHP'li Yöneticilerle Buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sahada sürdürdüğü seçim çalışmalarını, istişare ve görüş alışverişi toplantılarıyla taçlandırıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sahada sürdürdüğü seçim çalışmalarını, istişare ve görüş alışverişi toplantılarıyla taçlandırıyor. Başkan Sekmen, "Cumhur İttifakı" adayı olarak MHP'li parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.



Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında oluşturduğu yol haritasına her gün yeni bir durak ekliyor. İlçeler arasında adeta mekik dokuyan Başkan Sekmen, saha çalışmalarının dışında durum değerlendirmesi, görüş alışverişi ve istişare buluşmalarına da imzasını atıyor. Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'nin Erzurum İl Başkanı Naim Karataş başta olmak üzere partili yöneticilerle bir araya gelen Sekmen, başarı ve zafere giden yolun güç birlikteliğinden geçtiğine vurgu yapmayı da ihmal etmiyor.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu doğrultuda organize edilen istişare toplantısında MHP'li yöneticilerle buluştu. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de hazır bulunurken, istişare buluşmasına AK Parti'nin teşkilat mensupları da büyük ilgi gösterdi.



Başkan Sekmen burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin oyun içerisinde oyunların oynandığı bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Partimiz, 17 yıllık iktidarı boyunca dışarıdan organize edilen ama içeriden de taşeron destekçileri bulunan çok çeşitli plan ve projelerle bertaraf edilmek istendi. Fakat milletimizin desteğiyle şer odaklarının kurduğu her tuzağı bozmasını bildik. Bu süreçte verdiğimiz mücadele, aslında Türkiye'nin son 70 yılının özetidir. Çünkü Türkiye'de ne zaman işler yoluna girmiş ve ne zaman bir şahlanma süreci başlamışsa, ardından ya darbeler gelmiş ya da kaos ve karmaşalar devreye sokulmuştur" diye konuştu.



Türkiye'deki büyüme sürecini akamete uğratmak isteyen alçakların en hain planı 15 Temmuz'da uygulamaya koyduğunu hatırlatan Başkan Sekmen, "Hamdolsun; milletimizin feraseti, sağduyusu ve kahramanlığı sayesinde bu belayı da yine hep birlikte bertaraf ettik. Böylesine önemli bir süreçte ve dönemeçte Milliyetçi Hareketçi Partimizin yanımızda olması ise, millet adına milli bir duruş ortaya koyma çabamıza büyük ölçüde güç kattı. Bu anlamda MHP'li yöneticilerimize ve Erzurum'da kardeşçe, el ele ve dayanışma içerisinde işbirliği yaptığımız Ülkücü kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Cumhur İttifakı'nın Erzurum'da sıradan bir seçim hazırlığında olmadığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bu seçimin adı mahalli idareler seçimi ama aslına bakarsanız bu seçim; milletin her türlü zillet ve şer odaklarına hadlerini bir kere daha bildirecekleri bir seçim olacak Bu seçimi ortaya milli bir duruş koyanlar kazanacak, bu seçimi millet için yine milletin yanında olanlar kazanacak... Bu seçimi zillete karşı duranlar, millete hizmetkar olanlar ve millete hizmet etmeyi boynuna borç bilenler kazanacak" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından MHP'li yöneticiler ve teşkilat mensuplarının da görüş, fikir ve önerilerine kulak veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim sürecinde her ayrıntıyı derinlemesine müzakere etmekte fayda olacağını belirterek, bunun aynı zamanda birlik ve beraberliği daha da perçinleyeceğini kaydetti.



Sekmen, "Yol haritamızı oluşturmamızda bize çok büyük katkılar sağlayan istişare toplantılarımızı MHP'li yöneticilerimiz ve kardeşlerimizle birlikte sürekli hale getireceğiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

