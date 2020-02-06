Başkan Sekmen, Necip Bezmiş'i makamında ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sekmen, Necip Bezmiş'i makamında ağırladı - Son Dakika

Başkan Sekmen, Necip Bezmiş'i makamında ağırladı

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamında çok özel bir ismi ağırladı.

Başkan Sekmen, Necip Bezmiş'i makamında ağırladı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamında çok özel bir ismi ağırladı.


Erzurum'da hafta sonunda düzenlenen Kudüs Mitingi'ne gözyaşlarıyla damgasını vuran 78 yaşındaki Necip Bezmiş'i makamında misafir eden Başkan Sekmen, "Mukaddes değerlerimiz için ağlayan gözler ve yürekler var olduğu sürece, Müslümanlar için umut da hep var olacaktır. Allah, umudumuzu her daim canlı tutsun, bizleri kendisinden ümit kesmiş olanlardan etmesin!" niyazında bulundu.


Sekmen, Kudüs mitinginde en önde saf tutan ve elindeki "Davamız Kudüs" dövizini gözyaşları içerisinde taşıyan Necip Bezmiş'in, Kudüs için duyulan muhabbetin yanı sıra Kudüs'e kastetmek isteyenlere karşı sergilenen tavrı ifade ettiğinin altını çizdi. Başkan Sekmen, "Önümüzde, yanımızda ve ardımızda Necip Bezmiş gibi ağzı dualı büyüklerimiz, aksakallı dedelerimiz ve yürekleriyle konuşanlarımız olduğu müddetçe bu dava kesinlikle yolda kalmaz" diye konuştu.


Erzurum'da Lalapaşa Camii'nin müdavimlerinden olan 78 yaşındaki Necip Bezmiş ise, Başkan Sekmen'le sohbetinde Hz. İbrahim için ağzında su taşıyan karınca örneğini anlattı. Bezmiş, "Bizim yolumuz belli, davamız belli, safımız belli. Bizi bu yoldan ayırmayana, dini ve davası için mücadele etme gücü veren Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Bize de Beyt-ül Makdis'e sahip çıkmak düşer. Allah, zalimlere fırsat vermesin, Alem-i İslam'ı her daim muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Necip Bezmiş, kendisine gösterdiği yakın ilgi, alaka ve hürmetten dolayı da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Erzurum, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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