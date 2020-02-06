Başkan Sekmen Pasinler'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Muhtarlarımızdaki bu hizmet aşkı olduğu müddetçe, bizim durmak gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerin muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Başkan Sekmen'e, kendi kurmaylarının yanı sıra Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli de eşlik etti. Mahalle muhtarlarını teker teker dinleyerek, görüş, öneri ve beklentilerini kayıt altına alan Başkan Sekmen, kimi sorunları ise çözüme anında kavuşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, mahalleleriyle ilgili olarak geniş kapsamlı bilgiler aktaran muhtarlar, Büyükşehir'le Pasinler Belediyesi arasındaki koordinasyondan memnun olduklarının altını çizdi.



Muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da sergilenen hizmet anlayışına dair genel bir değerlendirme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin, hiçbir ayrım yapmadan şehrin dört bir yanında başlattığı hizmet seferberliğinin sürdüğünü vurgulayan Başkan Sekmen, "Tabi bu hizmetleri üretirken çıktığımız yolun haritasını da muhtarlarımızla birlikte belirliyoruz" dedi. Erzurum'daki gelişim, değişim ve dönüşümün artık dikkat çekici boyutlara ulaştığını kaydeden Sekmen, "Bizim kaydettiğimiz bu başarının arka planında istişare kültürü yatıyor, muhtarlarımızın yoğun gayretleri yatıyor. Hepimizin ortak bir arzusu var; o da vatandaşımız için nitelikli hizmetler üretmek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak. İşte bu amaç doğrultusunda Tekman'da da çalışıyoruz, Horasan'da da çalışıyoruz, Pasinler'de de çalışıyoruz" diye konuştu.



Başkan Sekmen, görüş alışverişinde bulunduğu muhtarlara teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmedi. Sekmen, muhtarlara şöyle seslendi: "Siz değerli muhtarlarımızın enerjisi ve hizmet aşkı karşısında bizim durmak gibi bir lüksümüz yok. İnsanımıza hizmet noktasında bizim heyecanımızı sizler artırıyor, gücümüze güç katıyor ve gayretlerinizle bize şevk veriyorsunuz. Bu hizmet yolunda sizlerle birlikte yürüyor olmak bizim için çok büyük bir ayrıcalık. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de yine sizlerle el birliği ve işbirliği içerisinde Erzurum'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Dadaşlara hizmet etmenin haklı gururunu inşallah hep birlikte yaşayacağız." - ERZURUM