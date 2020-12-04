Başkan Sekmen: "Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor" - Son Dakika

Başkan Sekmen: "Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor"

04.12.2020 15:17
Başkan Sekmen:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Covid-19 ile mücadele ülkemizin örnek şehirlerinden biri olan Erzurum'da salgına karşı yürüttüğümüz seferberliğimiz artarak devam ediyor" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Covid-19 ile mücadele ülkemizin örnek şehirlerinden biri olan Erzurum'da salgına karşı yürüttüğümüz seferberliğimiz artarak devam ediyor" dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, salgınla mücadeleyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Salgınla mücadele konusunda Türkiye'de yapılan anketlerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin birinci olduğunu anımsatan Başkan Mehmet Sekmen, bir yıl içinde kentte 45 milyon metrekare kapalı alan, 60 milyon metrekare de açık alanın dezenfekte edildiğini söyledi.

Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Dünya'da olduğu gibi, ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelemiz çok yönlü olarak devam etmektedir. Devletimizin, ilgili bütün kurumlarını ve tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle gerçekleştirdiği salgınla mücadele çalışmalarına Erzurum'da bizler de yerel ölçekte elimizden gelen mücadeleyi gece gündüz demeden yürütmekteyiz. Kamu kurum ve kuruluşlarından, ortak tüm kullanım alanlarına varıncaya kadar şehrimizin neredeyse dört bir yanını dezenfekte ettiğimiz bu süreçte, Erzurum için adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Öyle ki, kendi maskemizi ve dezenfektan ürünlerimizi bile artık kendimiz imal edebiliyor, hatta ihtiyaç doğrultusunda sevkiyat bile gerçekleştirebiliyoruz.

"Covıd-19 ile mücadelede de 7/24 sahadayız"

Başkan Mehmet Sekmen, salgınla mücadele konusunda yapılan genel çalışmalara da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgınla mücadele kapsamında bir yıl içinde kentte 45 milyon metrekare kapalı, 60 milyon metrekare de açık alanı dezenfekte ettik. Bu çalışmalar halen daha sürüyor. Salgınla mücadelede sosyal belediyecilik alanında da hep ilklere imza attık. Koronavirüs ile ilgili şimdiye kadar 142 bin 21 çağrı aldık. 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'mize gelen tüm çağrılar sonuçlandırıldı. Şimdiye kadar 5 bin 641 aileye gıda, giyim ve ayni yardımlar yapıldı. 65 yaş üstü maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza her gün iki öğün sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Zabıta ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi olan büyüklerimizin sürekli yanında yer aldı ve almaya da devam ediyor. Bu süre zarfında 10 bin 900 vatandaşımızın ekmek, gıda, ilaç temini, maaş çekimi ve muhtelif taleplerini karşıladık. 14 bin 54 işyeri, dükkan, AVM denetime tabi tutuldu. Yine toplu ulaşım araçlarıyla birlikte 12 bin araç denetlendi. COVID-19 ile ilgili ESMEK'lerimizde 1,5 milyon maske, 500 bin siperlik maske ve 500 bin de önlük ürettik. Bu ürünler sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri ve vatandaşlarımıza dağıtıldı. 40 bin vatandaşımıza hijyen seti dağıttık. Yine bu sürede 8 ton kolonya, 20 ton da dezenfektan solüsyonu ürettik. Bunlarla birlikte dijital platform üzerinden konser ve etkinlikler düzenledik. Halk günlerimizi de vatandaşlarımızın evde kaldıkları günlerde dijital olarak gerçekleştirdik."

Öğretmenlere Özel Hijyen Seti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan dezenfektasyon ürünleri hakkında da bilgi verdi. Eğitim ve öğretimin neferi olan öğretmenlere il genelinde özel hijyen setlerinin dağıtılacağını hatırlatan Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Salgınla mücadele kapsamında seferberliğimiz artarak devam ediyor. İl genelinde kullanılmak üzere temin ettiğimiz yeni dezenfektasyon ürünleri neler ifade etmek istiyorum. 10 bin kilogram alkol bazlı el dezenfektanı, 15 bin hijyen seti, 25 bin kilogram yüksek düzey konsantre dezenfektan, 50 adet ULV ilaçlama makinesi, 300 adet pulverizatör ilaçlama makinası, 500 adet metal ayaklı dezenfektan makinesi ve 500 adet de manuel sıvı dezenfektanlar il genelinde COVID-19 ile mücadelede kullanılacak. Hijyen setlerimiz, eğitim ve öğretimin neferleri, çocuklarımızı yarınlara hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize dağıtılacak. Dezenfektanlar kamuya açık yerler ve camilerimize monte edilecek. Tabi bu mücadelenin çok daha büyük bir anlam kazanabilmesi, vatandaşlarımızın salgınla mücadelede azmi ve direncine de bağlıdır. Bu yüzden hayati önem taşıyan kurallara, temizlik, maske ve sosyal mesafeye, 14 kurala harfiyen uymalıyız. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmamalıyız. Mücadelemizden ödün vermediğimiz sürece şunu mutlaka bilmeliyiz ki; sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu günler bizleri bekliyor." - ERZURUM

Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor
Başkan Sekmen: Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sekmen: 'Salgınla mücadelede seferberliğimiz sürüyor' - Son Dakika


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