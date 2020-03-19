Başkan Sekmen Tekstilkent'i gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sekmen Tekstilkent'i gezdi - Son Dakika

Başkan Sekmen Tekstilkent'i gezdi

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Başkan Sekmen Tekstilkent'i gezdi, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekstilkent fabrikalarında incelemelerde bulundu. Başkan Sekmen, hali hazırda 200 kişinin istihdamıyla üretime başlayan fabrikalarda kısa, orta ve uzun vadede 5 bin kişinin iş sahibi olacağını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum Valiliği ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile birlikte hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi kapsamında kurulan fabrikalarda üretim son sürat devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesislerde bir dizi incelemede bulundu. İlk etapta 200 gencin istihdam edildiği fabrikalarda aşamalı olarak hem üretimi, hem de istihdamı artıracakları bilgisini veren Başkan Sekmen, Tekstilkent'te üretim yapan firmalardan birisinin 500 kişilik bir fabrika daha talep ettiğinin altını çizerek, "Yaptığımız planlamalar doğrultusunda bu tesislerde uzun vadede 5 bin gencimize iş imkanı sağlamış olacağız" dedi.


Erzurum şehir merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta kurulan fabrikaların 4 bin 360 metrekare kapalı alandan oluştuğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, inceleme gezisinde Tekstilkent çalışanlarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi. Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığı fabrikalarda hijyene büyük önem verildiğini ifade eden Başkan Sekmen, "Virüs salgını sebebiyle tüm tedbirler alınmış durumda. Çalışanların sağlığını önemsiyoruz ve aldığımız tedbirler sayesinde üretimin aksamamasına özen gösteriyoruz" ifadesini kullandı.


" Türkiye'nin yeni tekstil merkezi inşallah Erzurum olacak"


Tekstilkent sayesinde Erzurum'un Türkiye'nin yeni tekstil merkezlerinden birisi haline geleceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tesis yöneticileriyle durum değerlendirmesi de yaptı. Sekmen, Tekstilkent'teki inceleme gezisini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajla paylaştı: "Yakın zamanda şehrimizde bir rüyayı daha gerçeğe dönüştürmüş ve Erzurum Valiliği'mizle birlikte istihdamda vizyon projemiz 'Tekstilkent'in üretime başlamasını sağlamıştık. Şimdi de bu tesisimizi gezerek üretime şahit olmanın mutluluğunu yaşadık. Erzurum için çok çalışarak her geçen gün daha da büyüyeceğiz." - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Tekstilkent, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
16:21
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:23:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sekmen Tekstilkent'i gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]