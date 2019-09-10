Son Dakika Haberleri: Başkan Sekmen vatandaşlara aşure dağıttı
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Başkan Sekmen vatandaşlara aşure dağıttı

25 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Sekmen vatandaşlara aşure dağıttı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Yakutiye Kent Meydanında kurulan stantların başına geçen Sekmen, vatandaşlara aşure ikram etti.

Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayının hüzün ve matem mevsimi olduğu kadar hak ve hakikat sofrası da olduğunu söyledi.

Muharrem ayının İslam tarihi açısından önemli olduğunu belirten Sekmen, "Muharrem ayı Hazreti Peygamberin hicreti esas alınarak hicri yılbaşı kabul edilen aşure ve Kerbala'yı hatırlatan aydır. Rahmet Peygamber'inin çiçeği, cennet gençlerinin seyyidi ümmetin gözbebeği Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbala şehitlerini tekrar yad ediyorum. Muharrem ayımızı ve aşure günümüz kutluyorum." diye konuştu.

Mehmet Sekmen, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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