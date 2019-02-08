Başkan Sekmen ve AK Parti'den Etso'ya Ziyaret
1 saat önce
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.
Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz
'le birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik
'i ziyaret etti.
AK Parti İl Yönetimi'nin de eşlik ettiği ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın
ve ETSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Yücelik'in makamında gerçekleşen ziyarette, şehrin gündemindeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, ETSO'nun şehrin sorunlarının çözümü noktasındaki çabalarını takdir ettiklerini belirterek, bu yöndeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sekmen, şehrin bütün kesimlerinin nabzını tutmaya özen gösterdiklerini vurguladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, yaklaşan yerel seçimlerin Erzurum'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yerel yönetimlere talip olan her adaydan, Erzurum'a katma değer kazandıracak yeni projeleri kamuoyunun beğenisine sunmalarını beklediklerini kaydeden Başkan Yücelik, Erzurum halkının her zaman hizmetin en iyisine layık olduğunun altını çizdi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:40 Kaynak: İHA
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