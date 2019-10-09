Başkan Sekmen Yakutiye'de esnafı gezdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurmaylarıyla birlikte Yakutiye ilçesinde esnafla bir araya geldi.



Başkan Sekmen, ziyaret ettiği esnaftan büyük ilgi görürken, beklentilere kulak vermeyi de ihmal etmedi. Kurmaylarıyla birlikte çıktığı cadde turunda Sekmen, Erzurum'un aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa etme sözü verdiği Dadaşlara, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yatırım projeleri hakkında bilgiler de aktardı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Erzurum'un temel belediyecilik hizmetlerinin dışında bölgede ve ülke genelinde örnek teşkil eden yatırımlara imza attığını ifade ederek, "Bunu hep birlikte başardık; bu güzellikleri esnafımızla, işçimizle, memurumuzla, öğrencimizle, kısacası kadirşinas Dadaşların verdiği destekle mümkün hale getirdik" diye konuştu.



"Esnaf kardeşlerimizin yanındayız"



Cumhuriyet Caddesi'ndeki işyeri ve mağazaları teker teker ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, esnafla hem şehir ekonomisi ve hem de beklentilerine yönelik sohbetler etti. Sekmen, Erzurum'un bir değişim ve gelişim sürecinden geçtiğinin altını çizerek, bu sürecin sonunda şehrin olağanüstü bir cazibe kazanacağını ve bunun da kent ekonomisine önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.



Erzurum'un sanayi açısından arzu edilen noktada olmadığını, bu yüzden şehir ekonomisine esnafın yön verdiğini vurgulayan Başkan Sekmen, "Esnaf kardeşlerimizin elbette yanında olacak, onlara destek verecek ve müşküllerini gidermek için üzerimize ne düşüyorsa seve seve yerine getireceğiz" dedi.



Yakutiye ilçesindeki esnafın belediyecilik hizmetlerine ilişkin görüşlerini ve taleplerini de dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir merkezinin cazibesini giderek artırdığını ve özellikle de Cumhuriyet Caddesi'nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm yönleriyle büyük bir gelişim kaydedeceğini söyledi. Öte yandan Başkan Sekmen, cadde turu boyunca vatandaşlar ve öğrencilerle de buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sekmen'e, öğrenciler ise, ulaşım hizmetlerinde sağlanan yeni düzenlemeden dolayı sürekli teşekkür etti. - ERZURUM