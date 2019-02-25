Başkan Sekmen: " Yeni Dönemde Özel Sektörün Önünü Açacağız"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na konuk olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni dönemde özel sektörün önünü açacak adımlar atacaklarını ve bazı alanlardan geri çekilecekleri sözünü verdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na konuk olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni dönemde özel sektörün önünü açacak adımlar atacaklarını ve bazı alanlardan geri çekilecekleri sözünü verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Genel sekreter Yardımcısı Zafer Aynalı'yla birlikte konuk olduğu ETSO Meclisi, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın'ın başkanlık ettiği toplantıda daha sonra Şubat ayı bütçesi okunarak onaylandı. Ardından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat Şubat ayı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.



Başkan Sekmen'in ETSO Meclisi'ne konuk olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yücelik, Oda'yı ziyaret eden bütün belediye başkan adaylarından, şehrin ticaret hayatını kolaylaştıracak icraatlar yapmalarını ve özel sektörün önünü açacak girişimlerde bulunmalarını istediklerini söyledi. Özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ETSO'nun uyumlu bir işbirliği içeresinde çalıştığını vurgulayan Başkan Yücelik, Erzurum'a yeni yatırım alanları kazandıracak 2. OSB'nin imar edilmesinde taşı altına elini koyan her iki kurumun amirlerine ve çalışanlarına müteşekkir olduklarını ifade etti.



Başkan Yücelik konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nden yeni dönemdeki beklentilerini de dile getirdi. Başkan Mehmet Sekmen'le görüşmelerinde de gündeme getirdiği özel sektörün ve serbest meslek erbabının önünün açılmasını istediklerini kaydeden Başkan Yücelik, "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan bir takım şirketlerin özel sektöre devredilmesini talep etti. Başkan Yücelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Erzurum ekonomisinin güçlenmesi için özel sektörün ağırlıklı olarak kalkınması lazım. Büyükşehir Belediyesi, kurulan şirketler aracılığıyla güzel işler yapıyor. Ancak bu şirketler şehrin ekonomisine etki eden sektörlerde faaliyet gösterdiği için esnafı, tüccarı zora sokuyor. Bizim talebimiz; bu şirketlerin Büyükşehir Belediyesi'nin kendi belirleyeceği şartlarda özel sektöre devredilmesi. Çünkü bu şehrin kalkınması özel sektörün kalkınması bağlı. Onun için Başkanımızdan ricamız; bu taleplerimizin yerine getirilmesi. Özel sektör, belediyeler, valilik, bütün kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları hep birlikte el ele verip, işbirliği ve güç birliği ile bu şehri kalkındırmalıyız" dedi.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, görev süresi boyunca Erzurum merkez ve ilçelerinde yapılan çalışmaları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Erzurum'un tarih boyunca kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şehrin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisinin göç olduğunu söyledi. Görev süresi boyunca hep Erzurum'u insanlara cazip kılacak çalışmalar yapmak ve kente vizyon kazandıracak projeleri hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Başkan Sekmen, şehrin potansiyellerini iyi analiz etmeye ve aynı şekilde bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. ETSO Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada yeni dönemde yapacakları çalışmalardan da söz eden Başkan Sekmen, kurumlar arası işbirliği ve diyaloğu da yeni dönemde daha üst seviyelerde tutacaklarını belirtti.



Konuşmasında, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in dile getirdiği konuyla ilgili de görüşlerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, özel sektörün önünü açacak adımlar atacaklarına dair söz verdi. ETSO ile 2. OSB'de olduğu gibi müteşebbisin ve ticaret erbabının sıkıntılarını çözme konusunda da daima işbirliği içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan Sekmen, "İnşallah yeni dönemde sizlerle daha yakın diyalog içerisinde olacağız. Bu şehri beraber kalkındıracağız, beraber güzelleştireceğiz. Sizin yaptığınız bazı işlerden geri çekileceğiz. Bu alanları daha çok esnafımıza ve iş adamlarımıza bırakacağız. Çünkü bizler, bir ve beraber olunca ancak bu şehri kalkındırırız" diye konuştu.



Başkan Sekmen yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından ETSO Meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Başkan Sekmen toplantı sonunda ziyaretinin anısına ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'e bakır işlemeli bir duvar saati hediye etti. - ERZURUM

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