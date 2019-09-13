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Başkan Selahattin Gürkan'a ziyaret

20 dakika önce

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Başkan Selahattin Gürkan'a ziyaret, System.String[]

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataseven, Gürkan'ı ziyarette ederek bir süre görüştü.

Kente bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ataseven, "Malatya'da görev yaptığımız dönemde Battalgazi ilçemizdeki sağlık hizmetlerinde Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çok büyük emek ve katkıları olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kente çok büyük katkılarınızın olacağına inanıyorum. Özellikle sağlıkla ilgili hizmet sunumunda çok büyük gayret ve desteklerinizin olduğunu biliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gürkan da Ataseven'i kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ataseven'in Malatya'daki hastanelerin gelişmesi noktasında yoğun gayretleri olmuştur. Genel Müdür olarak Ankara'da Malatya ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili her zaman desteklerini bekliyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesi'nin programa alınması ve planlama sürecinde Ataseven'in büyük emekleri vardır. Hazırlanan raporlarda bu bölgemize bir hastanenin muhakkak yapılması gerektiğini vurgulamıştır."

Konuşmaların ardından Gürkan, Ataseven'e kayısı hediye etti.

Selahattin Gürkan, Malatya, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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