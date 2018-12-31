Başkan Selçuk Çetin'den Yeni Yıl Mesajı
2 saat önce
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yeni yıl mesajı yayımladı.
Pursaklar
Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, yeni yıl mesajı yayımladı.
Çetin, mesajında, 2018'de Pursaklar Belediyesi
olarak ilçenin bütün eksiklerini tamamladıklarını belirtti.
Yeni yılın herkese barış getirmesini temenni eden Çetin, "Allah'a hamdolsun ilçemizin bütün eksiklerini tamamladık. Hemşehrilerimizi 15 yıldır yaptığımız hizmetler ve hayata geçirdiğimiz projelerle tebessüm ettirdik. Aynı zamanda ilçemizi tebessüm şehri haline getirdik. Bundan sonra da bu güzel vatan toprağında herkesin kardeşçe, barış içinde yaşadığı, terörün son bulduğu, umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşerilerim olmak üzere tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum." ifadesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:56 Kaynak: AA
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