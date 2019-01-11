Başkan Selçuk, Karacaali Mahallesinin Misafir Oldu

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve teknik ekibi çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret ettiği Karacaali Mahallesinde mahalle halkı tarafından misafir edildi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve teknik ekibi çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret ettiği Karacaali Mahallesinde mahalle halkı tarafından misafir edildi.



Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, dün öğle saatlerinde gittiği Karacaali Mahallesinden gece yarısı ilçeye döndü. Gün boyunca mahallede yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Selçuk'u mahalle halkının ısrarı üzerine akşam da mahallede kalan Başkan Selçuk gece geç saatlere kadar Karacaali Mahallesindeki sakinleri dinledi.



Bir evde akşam yemeğini yedikten sonra Mahalle Muhtarı Adem Kır ile birlikte mahalle kahvesinde vatandaşların isteklerini dinleyen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Karacaali Mahallemizde birçok alanda çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte. Rahata erişmek için bir takım çileler çekilecek biz bunun bilincindeyiz. Çalışmalarımız yakın zamanda tamamlanacak. Mahallemiz rahata kavuşacak." dedi.



Karacaali Mahallesinde incelemeleri ardından mahalle halkının ısrarı karşısında mahallede kalarak mahallelilerle geceyi geçiren Başkan Selçuk, "Gerçekten Karacaali halkımız çok sıcak kanlı. Akşam yemeğine kalmamızı ve misafirleri olmamızı istediler. Bu sıcak ve samimi tekliflerini kıramadım. Gece geç saatlere kadar mahalle halkının sorunlarını dinledim, sohbetler ettik. Vatandaşlarımın sıcak ilgisine teşekkür ederim." diye konuştu.



Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un ziyaretine Başkan Vedkili Hamza İlhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan, Fen İşleri Müdürü Ozan Sezen de eşlik etti. - MANİSA

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