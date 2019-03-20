Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk'tan Beyharmanı Mahallesine Ziyaret

Başkan Selçuk'tan Beyharmanı Mahallesine Ziyaret

2 saat önce

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necati Selçuk,meclis üyeleri ile Beyharmanı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Selçuk'tan Beyharmanı Mahallesine Ziyaret, System.String[]
Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necati Selçuk,meclis üyeleri ile Beyharmanı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kalması nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve meclis üyeleri ziyaretlerine devam ediyor. Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesini ziyaret eden Başkan Selçuk mahalleliler tarafından çiçekle karşılandı. Mahalleye yapılan hizmetleri anlatan Başkan Selçuk, Beyharmanı'na yapılacak yeni projeleri de aktardı. Başkan Selçuk, mahalledeki çocuklara futbol topu hediye ederek gönüllerini almayı da ihmal etmedi. İlçenin ve mahallelerin sorunlarını bildiğini bir kısmının tamamlandığını belirten Selçuk, "Yapılacak daha çok işimiz var. Şimdi Cumhur İttifakının adayıyım. MHP'li olmama rağmen AK Partili kardeşlerimle birlikte ziyaretlerde bulunarak daha güzel ilçe daha güzel mahalleler olması için el ele verdik. Sarıgöl, Manisa, Ankara ele ele olursa ilçemizin daha güzel olması için çalışmaktayız" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:47 Kaynak: İHA

Necati Selçuk, Sarıgöl, Selçuk, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:59:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk'tan Beyharmanı Mahallesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]