Başkan Selçuk'tan Gazetecilere Kutlama
1 saat önce
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle Sarıgöl'de görev yapan gazetecilerin günlerini kutladı.
Sarıgöl
Belediye Başkanı Necati Selçuk
, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
' nedeniyle Sarıgöl'de görev yapan gazetecilerin günlerini kutladı.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Belediye Başkan Vekili Hamza İlhan ile birlikte Sarıgöl İHA Muhabiri Vehbi Sarıhan'ın bürosuna ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde kutlanmaya başlanan Çalışan Gazeteciler gününü tüm basın mensuplarının kutlarım. Gazeteciler halkımızın haber alma özgürlüğü konusunda çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Medya, toplumsal bilinci artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulmasında çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu zor şartlar altında hayatları uğrunda çalışan gazeteci kardeşlerimize teşekkür bizim onlara bir borcumuzdur." dedi.
İHA Sarıgöl Muhabiri Vehbi Sarıhan da Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Belediye Başkan Vekili Hamza İlhan'ı nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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