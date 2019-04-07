Son Dakika Haberleri: Başkan Selim Alan İlk Nikahını Kıydı

Başkan Selim Alan İlk Nikahını Kıydı

20 dakika önce

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ilk nikahını kıydı.

Başkan Selim Alan İlk Nikahını Kıydı, System.String[]
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ilk nikahını kıydı.

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonucunda Muharrem Akdemir'den Belediye Başkanlığı görevini devralan Dr. Ömer Selim Alan, ilk nikahını kıydı. Hüseyin Uzun'un kızı Rukiye Uzun ve Mustafa Arslan'ın oğlu Semih Arslan'ın nikahını kıyan Alan'a, önceki dönem belediye başkanı Muharrem Akdemir, eski Zonguldak milletvekilleri Ali Uzun, Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır'ın yanı sıra siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Belediye başkanı olduğumuzda ilk nikahı kıymak nasip oldu. Çiftimize mutluluklar diliyorum" diyerek çifte aile cüzdanını takdim etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:39 Kaynak: İHA

Hüseyin Özbakır, Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel
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