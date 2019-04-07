Başkan Selim Alan İlk Nikahını Kıydı
20 dakika önce
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ilk nikahını kıydı.
Zonguldak
Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan
, ilk nikahını kıydı.
31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonucunda Muharrem Akdemir
'den Belediye Başkanlığı görevini devralan Dr. Ömer Selim Alan, ilk nikahını kıydı. Hüseyin Uzun
'un kızı Rukiye Uzun ve Mustafa Arslan
'ın oğlu Semih Arslan'ın nikahını kıyan Alan'a, önceki dönem belediye başkanı Muharrem Akdemir, eski Zonguldak milletvekilleri Ali Uzun
, Özcan Ulupınar
, Hüseyin Özbakır
'ın yanı sıra siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Belediye başkanı olduğumuzda ilk nikahı kıymak nasip oldu. Çiftimize mutluluklar diliyorum" diyerek çifte aile cüzdanını takdim etti. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'daki Son Oy Durumunu Paylaştı
MHP, Büyükşehirlerdeki Muhtarlıkların Kaldırılması Teklifinde Bulundu
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!