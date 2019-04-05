Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Selvitopu, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

35 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinden büyük bir başarıya imza atarak ayrılan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye personeliyle bir araya geldi.

Başkan Selvitopu, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]

Yeni dönemde de hizmete yoğunlaşacaklarını belirten Selvitopu "Biz, Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana aynı gözle bakacağız, aynı mesafede olacağız ve hizmetlerimizi ona göre gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki sloganımız "Çalışmak…Çalışmak...Çalışmak olacaktır."dedi.

Karabağlar'da 5 yıl daha göreve seçilen Başkan Muhittin Selvitopu'nun belediye çalışanlarıyla buluşmasına CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir ve İlçe başkanı Ali İhsan Yıldız da katıldı. Çalışanlar tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılanan Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin bu başarısında çalışanların da payı olduğunu belirtti.

Bizim anlayışımızda ötekileştirme yok

Yeni dönemde de Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana hizmet edeceklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Bizim anlayışımızda, hiç kimseyi ötekileştirme yok. Biz, Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana aynı gözle bakacağız, aynı mesafede olacağız ve hizmetlerimizi ona göre gerçekleştireceğiz. Sizlerin de aynısını yapacağından hiç kuşkum yok. Herkese adil davranmak, şeffaf davranmak hizmet etmek bizim görevimiz" dedi.

Halkın verdiği güvene layık olmalıyız

Karabağlar'daki yurttaşların bu görevi kendilerine verdiklerini ve bunu da layıkıyla taşımaları gerektiğini hatırlatan Selvitopu,"Benim sizlerden istediğim tek şey bu görevi hakkaniyetle yerine getirmek olur. Karabağlar'daki insanlarımızı hep birlikte memnun etmeye, layık olmaya çalışalım. Bunu yaparsak Karabağlar'ı geliştirmiş oluruz, Karabağlar'ı daha ilerilere taşımış oluruz. Halkın bize verdiği görev bu, halkın bize verdiği bu güvene layık olmalıyız. Onları mahcup etmemeliyiz" dedi.

Sloganımız: Çalışmak…Çalışmak….Çalışmak

Yeni dönemde de Karabağlar'daki hizmetlerin açık şeffaf, dürüst bir anlayışla devam edeceğini söyleyen Selvitopu,"Temel bakışımız bu. Karabağlar'daki her gelişme İzmir'e katkı koyacaktır. İzmir'in hoşgörülü sevgi ve saygı içerisindeki insanlarına katkı koyacaktır. Karabağlar'a bu seçim hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki sloganımız: Çalışmak….Çalışmak….Çalışmak…olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: Bültenler

İzmir, Muhittin Selvitopu, Karabağlar, Güncel
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