Başkan Selvitopu bilginin önemine dikkat çekti - Son Dakika

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Kutlutürk'le Karabağlar Belediyesi Arşiv Müdürü Hatice Gümüş, bu konudaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Salonu'nda gerçekleştirilen paneli, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Erken ve dernek üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ilgiyle izledi.

Başkan Selvitopu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada bilginin önemine dikkat çekerek, "Geçmişe baktığımızda, gelişmemiş, bilgisiz toplumların daha kolay yönetileceği gerçeğinden hareketle, insanların bilgiye ulaşmaları engellenmek istenmiştir. Bu nedenle kütüphaneler, kitaplar yakılmıştır. Kütüphane Haftası'nda yapılan etkinliklerle tüm bu sorunları ve gelecek kuşaklara nasıl bir Türkiye bırakmamız gerektiğini ayrıntılarıyla konuşma olanağı buluyoruz. Bu nedenle Türk Kütüphaneciler Derneği ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra gerçekleştirilen panelde Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya,Dr. Levent Kutlutürk ve Hatice Gümüş, arşivlemenin tarihsel süreci ve günümüz teknolojileriyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Gümüş, Karabağlar Belediyesi'ndeki dijital arşiv çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Doç. Dr. Yalçınkaya ve Dr. Kutlutürk de, konuya verdiği önem nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Doç. Dr. Yalçınkaya, tüm belediyelerin bu konuya özel bir ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Umarım aydın, okuma kültürüne sahip, bilgi ve belgeyi özgün bir şekilde saklamayı becerebilen bir nesil yetiştirebiliriz" dedi.

Panelin sonunda Başkan Selvitopu konuşmacılara teşekkür plaketi verdi.