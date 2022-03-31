Başkan Selvitopu bilginin önemine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Selvitopu bilginin önemine dikkat çekti

31.03.2022 16:58
Başkan Selvitopu bilginin önemine dikkat çekti

28 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında kutlanan 58. Kütüphane Haftası kapsamında Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler "Arşivler ve Hakikatlar" konulu panelle sona erdi.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Kutlutürk'le Karabağlar Belediyesi Arşiv Müdürü Hatice Gümüş, bu konudaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Salonu'nda gerçekleştirilen paneli, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Erken ve dernek üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ilgiyle izledi.

Başkan Selvitopu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada bilginin önemine dikkat çekerek, "Geçmişe baktığımızda, gelişmemiş, bilgisiz toplumların daha kolay yönetileceği gerçeğinden hareketle, insanların bilgiye ulaşmaları engellenmek istenmiştir. Bu nedenle kütüphaneler, kitaplar yakılmıştır. Kütüphane Haftası'nda yapılan etkinliklerle tüm bu sorunları ve gelecek kuşaklara nasıl bir Türkiye bırakmamız gerektiğini ayrıntılarıyla konuşma olanağı buluyoruz. Bu nedenle Türk Kütüphaneciler Derneği ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra gerçekleştirilen panelde Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya,Dr. Levent Kutlutürk ve Hatice Gümüş, arşivlemenin tarihsel süreci ve günümüz teknolojileriyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Gümüş, Karabağlar Belediyesi'ndeki dijital arşiv çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Doç. Dr. Yalçınkaya ve Dr. Kutlutürk de, konuya verdiği önem nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Doç. Dr. Yalçınkaya, tüm belediyelerin bu konuya özel bir ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Umarım aydın, okuma kültürüne sahip, bilgi ve belgeyi özgün bir şekilde saklamayı becerebilen bir nesil yetiştirebiliriz" dedi.

Panelin sonunda Başkan Selvitopu konuşmacılara teşekkür plaketi verdi.

YORUMLAR
500
Uluslararası Para Yüzme Almanya Şampiyonası Uluslararası Para Yüzme Almanya Şampiyonası Niğde'de 90'lar rüzgarı esti Niğde'de 90'lar rüzgarı esti İzmir'deki depremde ölen ikizler, isimlerinin yaşatıldığı kütüphanede anıldı İzmir'deki depremde ölen ikizler, isimlerinin yaşatıldığı kütüphanede anıldı

Karabağlar Belediyesi, Kütüphane Haftası, Karabağlar, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Selvitopu bilginin önemine dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:12:50. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Selvitopu bilginin önemine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement