Başkan Selvitopu'dan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Başkan Selvitopu'dan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

24.03.2022 11:28
Başkan Selvitopu'dan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Karabağlar Belediyesi'nin projeleri ve çalışmaları hakkında CHP liderine ayrıntılı bilgi verdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun geçen aylarda İzmir'e gelerek Uzundere'de temelini attığı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yaptığımız bu merkez, sadece Karabağlar'a değil İzmir'e değer katacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tamamlamayı ve hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Yine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun hizmete açtığı Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nin çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, buna ilişkin Genel Başkan'a ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir katalog verdi. Randevu sistemiyle çalışan merkeze haftalar öncesinden kayıt yapıldığını belirten Başkan Selvitopu, sadece İzmir değil Ege illerinden de öğrencilerin buraya gelerek merkezden yararlandığını söyledi.

Başkan Selvitopu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin ardından İzmir'in ikinci büyük kültür sanat merkezi olacak Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin yakında Karabağlarlıların kullanımına sunulacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Selvitopu daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, PM Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ı da ziyaret etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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