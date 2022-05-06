Başkan Selvitopu, dijital pazarlama için hazırlıklara başladıklarını söyledi - Son Dakika

Başkan Selvitopu, dijital pazarlama için hazırlıklara başladıklarını söyledi

Başkan Selvitopu, dijital pazarlama için hazırlıklara başladıklarını söyledi
Son Güncelleme: 06.05.2022 15:48

Karabağlar Belediyesi'nin Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Selvili Mahallesi'nde düzenlediği "Kadın Emeği Kermesi" törenle açıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin dijital ortamda pazarlanması için hazırlıklara başladıklarını vurguladı.

Selvili Otoparkı üzerindeki açık alanda düzenlenen kermesin açılışına, Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle semt merkezlerinin kursiyer kadınları katıldı.

Törende konuşan Başkan Selvitopu, bu kermesin özellikle anneler için düzenlendiğini hatırlatarak, "Pazar günü Anneler Günü. Annelerin toplumumuzda ne kadar değerli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Aileyi ayakta tutan, derleyip toparlayan onlar. Buradan başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum. Özellikle şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Çünkü onlar yetiştirdikleri evlatlarını bu ülkenin geleceği, bekası için kaybettiler. O acıyı içlerinde hissediyorlar. Onların acısı da bizim acımız" dedi.

Dijital pazarlama hazırlığı...

Karabağlar Belediyesi'nin semt merkezleri aracılığıyla kadınlara ulaşmaya özel önem verdiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Dün de Ali Fuat Erden Semt Merkezi'ndeydik. Oradaki kadınların, annelerin isteklerini, önerilerini dinledik. Semt merkezlerimizle ilgili bütün isteklerinizi harfiyen yerine getirmeye devam edeceğiz. Özellikle talep ettiğiniz, ürünleriniz dijital ortamda pazarlanmasıyla ilgili de hazırlıklara başlıyoruz. Teknolojiyi kullanarak bu konuda kadınlara gerekli yardımları yapmak bizlerin görevi" diye konuştu.

Kermesin tüm kadınlara, annelere hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Selvitopu, "Umarım iyi satış yaparak aile bütçelerinize katkı sağlamış olursunuz. Zaten temel amacımız bu. Bu alanı bize tahsis eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e de teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda bu tezgahları sürekli kullanılır duruma getireceğiz. Semt merkezlerimizdeki kadınlarımızın devamlı satış yapabilecekleri bir yer olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç ve Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da, kermesin büyük bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, hayırlı ve bereketli olmasını dilediler.

Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri kursiyerleri, Karabağlar'daki kadın muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi Çalışma Grupları ve Kavacık Kadın Kooperatifi'nin katılımıyla hazırlanan kermes, 6-7-8 Mayıs tarihlerinde, 09.00-20.00 saatleri arasında Selvili Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Kermes için bu tarihlerde Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı içinden 12.00, 13.30 ve 15.30 saatlerinde servis kaldırılacak.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Başkan Selvitopu, dijital pazarlama için hazırlıklara başladıklarını söyledi - Son Dakika


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