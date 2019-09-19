Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu Gazileri unutmadı
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Başkan Selvitopu Gazileri unutmadı

1 saat önce

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Alsancak'ta bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Selvitopu Gazileri unutmadı, System.String[]

Dernek Başkanı Recep Doğru ve üyeler tarafından karşılanan Başkan Selvitopu, günün anısına çiçek sunarak, onlara sağlıklı ve mutlu yaşlar diledi.

Başkan Selvitopu'na ziyaret sırasında, derneğin tarihçesini anlatan filmi gösterimi yapıldı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu "Burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Ülkemiz tüm şehit ve gazilerimize minnettardır. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla el ele, gönül gönüle çalışmalar yaptıklarını belirten Selvitopu, bundan sonra da ilçenin geleceğini ilgilendiren konularda ortak hareket edeceklerini vurguladı. Başkan Selvitopu ayrıca anı defterine, duygu ve düşüncelerini yazdı.

Dernek Başkanı Gazi Recep Doğru da, böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyleBaşkan Selvitopu'na teşekkür etti ve plaket sundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş'le birim müdürleri de katıldı.

Karabağlar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:03 Kaynak: Bültenler
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