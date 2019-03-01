Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu Halkla İç İçe

Başkan Selvitopu Halkla İç İçe

1 saat önce

Karabağlar Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Muhittin Selvitopu, ilçede bulunan esnaf ve vatandaşları da sık sık ziyaret ediyor.

Başkan Selvitopu Halkla İç İçe, System.String[]

Yeşilyurt Ordu Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Selvitopu'na CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'dan da destek geldi.

Birlikte esnafı dolaşan ve hayırlı işler dileyen Selvitopu ve Arslan,yolda gördükleri vatandaşlarla da bol bol sohbet ettiler. Başkan Selvitopu seçim süresi boyunca esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürecek. Ayrıcayeni 5 yıllık projelerini kapsayançalışmalarıhazırladıkları kitapçık ve broşürle Karabağlar halkına dağıtmayı sürdürürken, bunun yanı sırasöz konusu projeleri anlatarak da tanıtımı sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:28 Kaynak: Bültenler

Karabağlar, Cumhuriyet Halk Partisi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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