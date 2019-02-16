Başkan Selvitopu Kamider Üyeleriyle Kahvaltıda Buluştu

KAMİDER ile başkanlığı süresince iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Selvitopu, yeni dönemde de üyelerin görüş ve önerilerini alarak Karabağlar'ın modernleşmesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

KAMİDER Başkanı Hasan Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Muhittin Selvitopu, üyelerle hem kahvaltı yaptı, hem de yeni dönemde gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tek hedefimiz var,Karabağlar'ı modernleştirmek

CHP Genel Merkez tarafından yeniden Karabağlar Belediyesi adayı olarak gösterilen Başkan Selvitopu, 5 yıl boyunca planlama çalışmalarına özen gösterdiklerini ve kentin 30 - 40 yıl sonrasının planlamasını tasarladıklarını belirterek "Tek hedefimiz var, Karabağlar'ı moderleştirmek. Çağdaş bir kent haline getirmek. Yollarıyla parklarıyla, pazarlarıyla, sosyo- teknik alt yapısıyla, diğer tesisleriyle spor alanlarıyla, kreşleriyle bir bütün olarakmodern yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Bana 'hayaliniz ne' diyorlar,benim hayalim bu. Bunun yolunu açarsak mesele biter,yoksa şu proje hayalim, bu proje hayalim diye bir şey yok, kenti bütünden geliştirmek önemli. Biz kentin bütününü ele almaya çalıştık,çünkü her noktasında yapılacak işler var. Bu süreçte imar planlarını sağlıklı bir şekilde uygulayacağız. Bu süreçte sizlerin de katkısını isteyeceğiz. Şuanda 12 projemiz var hepsi hazır. Bütçe imkanlarını sağladığımız anda hayata geçireceğiz. O konuda da hazırlıklıyız" dedi.

Kentsel dönüşümde en iyi model İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı modeldir

Kentsel dönüşüm ile ilgili konuya da açıklama getiren ve şu anda en iyi modelin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uzundere'de yüzde yüz uzlaşı ile yaptığı model olduğunun altını çizen Selvitopu, bu modelin Karabağlar'da da yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.

Bakanlığın yaptığı 540 hektarlık alandaki çalışmalardan 7 yıldır sağlıklı bir proje çıkmadığını söyleyen Selvitopu sözlerine şöyle devam etti. "Doğru proje olduğunda da destekleyeceğimizi söylüyorum. Bu projenin Ankara'dan yürütülmesinin şansı yok . Bunun yerel yönetimlere verilmesi lazım. Karabağlar Belediyesi'ne veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yetki aktarımının yapılması lazım. Böyle olursa çözümü rahat üretirsiniz. 7 yıllık süreç çok uzun zaman. Bir an önce planlanırsa bölgeyi daha düzgün bir yapılaşma yapmanıza gücünüz yeter. Fırsatınız olur. Orda da 2 türlü çözüm var,birincisi 5393 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın 73.maddesi belediyelere verilmesi, diğeri de 6306 Sayılı yasaya göre ilan edilen riskli alanın iptal edilmesi. İptal edildiği anda yetki tamamen belediyelere geçiyor. Belediye olarak da planlamanın imar uygulamasını da yaparız bu iş biter. Biz 110 hektarda Aşık Veysel Mahallesi'nin planlamasını yaptık. Bakanlığa sunduk. Onaylandıktan sonra imar uygulamasını yapacağız. O alanların planlarının üzerinde bir engel olmadığını da tespit ettik. Planlar gelir gelmez, imar uygulamaları gerçekleştirme şansımız çok yüksek. Bu yöntem 540 hektar da da olursa Karabağlar nefes alır".

Spor merkezimiz mahkeme kararına rağmen 2 yıldan bu yana bekletiliyor

İlçede yaptığı ve devam eden diğer projelerden de bahseden Başkan Muhittin Selvitopu, "Karabağlar dar gelirli insanlarımızın yaşadığı bir ilçe. Bin 500 öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız. İlçemizde 104 okul var. Hepsine bakım, onarım yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Spor önemli Uzundere'deki spor merkezini yapmak için 2 yıldır bekliyoruz. Kim yaptı bilmiyorum. Mahkeme kararı olmasına rağmen 2 yıldır engellendik. İyi bir kompleksti,şimdiye bitecekti. Bekletildi de ne oldu? Siyaset kurumu bunları yapmamalı bana göre. Sonuçta bir hizmet yapılacaktı. İçinde 2 tane kapalı salon, 2 bin seyirci kapasiteli stat var Yarı olimpik yüzme havuzu var. Kapalı salonlardan birisi buz pateni pisti olacak. Ayrıca basketbol, voleybol sahaları var. Sorun şu anda çözüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devirleri yapılıyor. Seçimlerden sonra da başlayacağız" dedi.

Nasrettin Hoca bilim, kültür ve sanat merkezi olacak

Uzundere'de bulunan Nasrettin Hoca heykelinin de projesinin bittiğini,İZKA'dan 1 milyon TL'lik destek aldıklarını hatırlatan Selvitopu, " İhale sürecini başlattık. Burası bilim, kültür ve sanat merkezi olacak. Ağırlıkla çocuklarımızın kullanacağı bir yer olacak. Ayrıca oradaki havuzları da açtık. 1,5 ayda 10 bin kişi geldi."dedi.

Her zaman yanınızdayız

KAMİDER Başkanı Hasan Özkaya ise Başkan Selvitopu ile bu süreçte güzel çalışmalar yaptıklarını sektörel veya farklı konularda ne zaman sıkıntıları olsa Başkan Selvitopu'nun elinden geldiğince yardımcı olduğunu hatırlatarak,"Verdiği desteklerden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi yeniden aday olmuştur. KAMİDERolarak hem sektörel hem de sosyal anlamda Karabağlar'a destek olan bir dernek olarak her zaman yanınızdayız. Seçildiğiniz takdirde Karabağlar'a yapılabilecek sektörümüzle alakalı, sosyal projelerle alakalı elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

Karabağlar'a ivme kazandıracak

Karabağlar'ın her yönüyle sıkıntılı bir ilçe olduğunu ifade eden Özkaya "Sizler en sıkıntılı olan imar planlarına geldiğiniz günden bu yana ciddi bir adım attınız. İmar planlarını bitirdiniz. Bu planlar kısa vadede ciddi çözümler üretmeyebilir ama Karabağlar'a bir ivme kazandıracağını ve çehresinin değiştireceğini düşünüyoruz. Bunu da siz çözdünüz başkanım, inşallah daha güzel şeyler olur" diye konuştu.

Toplantının ardından Başkan Selvitopu, Hasan Özkaya'ya üzerinde Atatürkfotoğrafının bulunduğu ay-yıldızlı duvar saati hediye etti.