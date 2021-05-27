Başkan Selvitopu Karabağlar'daki çalışmaları dijital kurultayda anlattı - Son Dakika

Başkan Selvitopu Karabağlar'daki çalışmaları dijital kurultayda anlattı

27.05.2021 10:30
Başkan Selvitopu Karabağlar'daki çalışmaları dijital kurultayda anlattı, System.String[]

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı" & "Mekansal Bilgi Teknolojileri Dijital Fuarı" başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen ve 29 Mayıs'a kadar sürecek buluşmaya, Harita ve Kadastro Mühendisi Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin, Prof. Dr. Aydın Üstün moderatörlüğünde yapılan "İnsan Çevre Etkileşiminde Afetler ve Yönetimi" başlıklı oturumunda konuşan Başkan Selvitopu, Karabağlar'da konuyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hedeflenen projelerle ilgili sunum yaptı. Oturumda ayrıca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Covid 19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da görüşlerini paylaştı.

"Çoklu Afetler Çağında Kamucu Politikalar, Örgütlü Toplum, Mekansal Zeka" sloganıyla düzenlenen kurultay boyunca yapılacak tüm sunum ve konuşmalar,"kurultay.hkmo.org.tr" adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

Örnek dönüşüm

Başkan Selvitopu konuşmasına, İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem ve 2 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketlerini anımsatarak başladı. Afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, bu nedenle geçen yıllarda Karabağlar'ın revizyon imar planlarını yenilediklerini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başta Uzundere'de gerçekleştirilen olmak üzere kentsel dönüşüm projelerinden örnekler veren Başkan Selvitopu, "Vatandaşları hak kaybına uğratmadan, onların isteklerini, beklentilerini karşılayan yerinde bir kentsel dönüşüm yapılıyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm süreçlerine mutlaka yerel yönetimler dahil edilmeli. Bu konudaki farklı yasal mevzuatlar teke indirilmeli" dedi.

AKUT'un önemi

Karabağlar Belediyesi'nin Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) tahsis ettiği Karabağlar'daki yerleşkesinin Türkiye'nin en büyük AKUT tesislerinden biri olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Bu yerleşkenin önemi 30 Ekim İzmir depreminde açıkça kendini gösterdi. Ekipler hızlıca koordine olarak buradan depreme müdahale etti" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi'nde planlama konusunda dijital altlık oluşturulduğunu da bildiren Başkan Selvitopu, sağlıklı, modern,afetlere hazırlıklı yeni bir kent dokusu yaratmak için bundan sonraki süreçte de yoğun olarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Selvitopu ayrıca, Uzundere'de tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesini istedikleri 80 hektarlık alanın 42 hektarına konut yapılmak istendiği de belirterek, halkın çıkarı için buna karşı hukuksal mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

geri dönüşüm, Karabağlar, Türkiye, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Selvitopu Karabağlar'daki çalışmaları dijital kurultayda anlattı - Son Dakika


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