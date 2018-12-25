Başkan Selvitopu, Meclis Üyeleri Birliği'ne Konuk Oldu

Ziyarette, gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra devam eden çalışmaları da anlatan Selvitopu, amaçlarının ilçedeki projeleri birbiriyle entegre ederek Karabağlar'ın bir bütün olarak gelişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Karabağlar'da 5 yıldan bu yana görev yaptığını ve ilçede daha yapılacak işler olduğu için yeniden göreve talip olduğunu belirten Başkan Muhittin Selvitopu, ilçenin gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı. İlçede şu anda 3 önemli konunun çözülmesi gerektiğinin altını çizen Selvitopu,"Birinci konu ilçede bulunan üniversite; ikinci konu Poligon deresi, ve üçüncü olan ise Karabağlar Kaymakamlığı önünde bir çukur var. Burası da yıllardır atıl duruyor.Buranın bir an önce toplanması gerekiyor" dedi.

Karabağlar Kaymakamlığı önündeki çukurun altının otopark,üstünün meydan olarak ayrılabileceğini belirten Selvitopu,"Bunu çözmek içinde mutlaka bir sivil hareket gerekiyor. Sadece belediye çalışmasıyla olması mümkün değil" diye konuştu.

2.konu üniversite

Karabağlar'da Uzundere Köyü - Tırazlı Yolu ve Yaşar Kemal Mahallesi arasında kalan hazineye ait 87 hektarlık arazinin bulunduğunu belirten Selvitopu,"Hazine bir gecede orasını TOKİ'ye devretti. Biz de dava açtık. Bunun doğru olmadığını belirttik. Birçok konuşmamda söylüyorum. Karabağlar'da boş konut alanlarına ihtiyacımız yok. Biz Karabağlar'ı geliştirip dönüştürmek istiyoruz. Bunun için tüm imar planlarını revize ettik. Eğer boş yerleri imara açıp konut yaparsanız, Karabağlar'ın gelişmesini engellersiniz. İlçemizde 15 Temmuz sonrası İzmir Demokrasi Üniversitesi kuruldu.Üniversite de kampüs alanı arıyor. Biz de bu 87 hektarın alanın tamamının üniversite alanı olarak ayrılmasını istiyoruz. Son yapılan planlamada 35 hektarı üniversite alanı, 42 hektarı ise konut olarak ayrıldı. 35 hektar kampüs olarak çok az. Yüksek TeknolojiEnstitüsü 1200 hektar. En azından tamamının üniversite alanı olması gerektiğini belirttik. Burası Karabağlar'ı geliştirir" dedi.

Üçüncü konu Poligon deresi

Diğer konunun Poligon Deresi'nin olduğu bölgedeki 200 hektarlık alan olduğunu belirten Selvitopu,"Burası kentin ortasında kalıyor. Biz burasının rekreasyon alanı olmasını istiyoruz. Burada yapılaşma girişimi var. Burada yapılaşma İzmir'in, Karabağlar'ın ve Balçova'nın katledilmesi demektir. Buranın yeşil alan olarak İzmir'e kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bütün bunların kamuoyu desteğiyle olacağının altını çizen Selvitopu "Buraları gelecek kuşaklara bırakmak temel görevimiz. O yüzden kent gündeminde tutmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Selvitopu ziyarette ayrıca,ilçede gerçekleştirdiği projelerden ve çalışmalardan da bahsederek, amaçlarının ilçedeki projeleri birbiriyle entegre ederek Karabağlar'ın bir bütün olarak gelişmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

İyi bürokrat, iyi başkan

Toplantı sonunda Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Muhittin Selvitopu'nun iyi bir bürokrat ve iyi bir belediye başkanı olduğunu belirterek "Kendisi yapmış olduğu çalışmalarla Karabağlar'a ne kadar hakim olduğunu göstermiştir. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak kamuoyu yaratma açısından bu projelere destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.