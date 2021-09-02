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Başkan Selvitopu, meclis üyeleri, esnaf odaları başkanları ve personel kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Başkan Selvitopu, meclis üyeleri, esnaf odaları başkanları ve personel kahvaltıda buluştu

02.09.2021 13:52
Başkan Selvitopu, meclis üyeleri, esnaf odaları başkanları ve personel kahvaltıda buluştu, System.String[]

Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, İzmir Pide Gevrekçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen ve Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı.

Başkan Selvitopu burada yaptığı konuşmada, belediye denince akla ilk olarak zabıtanın geldiğini hatırlattı. Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün kentte yaşayan 500 bin kişiye eşit, adaletli, sevgi ve saygı yaklaşımıyla hizmet etmeye çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, "Hepimizin ortak amacı vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak. Kentimizde disiplini sağlarken, hoşgörüyü elden asla bırakmamalıyız" dedi.

Zabıta personelinin görevini yaparken üzerinde hiç bir baskı hissetmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Sizler onun bunun değil, halkın, devletin memurusunuz. Görevinizi yaparken dikkate alacağınız noktalar, hakka, adalete, hukuka uymak olmalıdır. Bizler kimseye ayrıcalık, haksızlık yapılmasını istemeyiz. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir zabıta arkadaşıma 'şuraya bakmayın, buraya gitmeyin' demedim. Bundan sonra da demeyeceğim. Üzerinizde halka, topluma hizmet etme sorumluluğundan başka bir baskı olmamalı" diye konuştu.

'Her zaman yanınızdayız'

Başkan Selvitopu, zaman zaman şiddete uğrayan zabıtaların arkasında durduklarını, bundan sonra da durmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bu tür şiddet bizi asla yıldıramaz. Kimse kendisini devletten güçlü göremez. Görürse de gerekli yanıtı alır ve almaya devam eder" dedi.

Başkan Selvitopu, "Bilgi güçlü kılar" anlayışıyla zabıtaların eğitimini önemsediklerini de söyledi.

Buluşmada, Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden emekli olan personele plaketleri verildi. Eski Zabıta Müdürü Ramazan Baran'a plaketini Başkan Selvitopu verirken, Mahmut Başkut, Ümmet Uzunabdullah ve Ali Tunak'a plaketlerini, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Hamdin Erişen ve Şükrü Erişen sundu.

Başkan Selvitopu, meclis üyeleri, esnaf odaları başkanları ve personel kahvaltıda buluştu

Karabağlar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Selvitopu, meclis üyeleri, esnaf odaları başkanları ve personel kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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