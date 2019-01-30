Başkan Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Teşekkür Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi MerkezYürütme Kurulu ve Parti Meclisi tarafından yeniden Karabağlar Belediye Başkan adayı gösterilen ve seçim çalışmalarına start veren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Selvitopu ayrıca, yapımı tamamlanan Karabağlar Kız Öğrenci Misafirhanesi, Barış Mahallesi Semt Merkezi ve Yaşar Kemal Mahallesi Pazaryeri açılışlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti.

CHP bayrağı daha güçlü dalgalanacak

Selvitopu, ziyarette yaptığı değerlendirmede ise, iyi bir seçim çalışması sonucu yeniden başarıya imza atacaklarını, Karabağlar'da CHP bayrağını daha güçlü bir biçimde dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi ve bu konuda Kılıçdaroğlu'na söz verdi.

Başkan'ı Karabağlar'a emanet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve " İzmir'i seviyorum, Karabağlar'ı seviyorum; Başkan'ı da Karabağlar'a emanet ediyorum." Dedi.