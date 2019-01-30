Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Teşekkür Ziyareti

Başkan Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Teşekkür Ziyareti

2 saat önce

Ziyarette Başkan Selvitopu, kendisini yeniden Karabağlar Belediye Başkanlığı'na aday gösteren başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Başkan Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Teşekkür Ziyareti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi MerkezYürütme Kurulu ve Parti Meclisi tarafından yeniden Karabağlar Belediye Başkan adayı gösterilen ve seçim çalışmalarına start veren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Selvitopu ayrıca, yapımı tamamlanan Karabağlar Kız Öğrenci Misafirhanesi, Barış Mahallesi Semt Merkezi ve Yaşar Kemal Mahallesi Pazaryeri açılışlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti.

CHP bayrağı daha güçlü dalgalanacak

Selvitopu, ziyarette yaptığı değerlendirmede ise, iyi bir seçim çalışması sonucu yeniden başarıya imza atacaklarını, Karabağlar'da CHP bayrağını daha güçlü bir biçimde dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi ve bu konuda Kılıçdaroğlu'na söz verdi.

Başkan'ı Karabağlar'a emanet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve " İzmir'i seviyorum, Karabağlar'ı seviyorum; Başkan'ı da Karabağlar'a emanet ediyorum." Dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:57 Kaynak: Bültenler

CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Karabağlar, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı CHP'de kriz yaratan isim! Kılıçdaroğlu hukuksuzluğa oyan verecek mi?

Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı CHP'de Toplu İstifa
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:57:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu'ndan Kılıçdaroğlu'na Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]