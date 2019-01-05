Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu'ndan Meclis Üyelerine Vefa

Başkan Selvitopu'ndan Meclis Üyelerine Vefa

1 saat önce

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 5 yıldır büyük bir uyum içinde çalıştığı CHP ve AK Partili belediye meclis üyelerine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı plaket verip, teşekkür etti.

Başkan Selvitopu'ndan Meclis Üyelerine Vefa, System.String[]

Asansör Restoran'da düzenlenen yemeğe meclis üyelerinin yanı sıra bürokratlar da katıldı. Gecede kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu, 5 yıllık süreci boşa geçirmediklerini, Karabağlar'da yaşayan 500 bin vatandaşımız için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını belirterek,"Bunda meclis üyeleri ve bürokrat arkadaşlarımızın çok değerli katkıları oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Önemli olan paylaşmaktır

5 yıllık süre zarfında acı tatlı günleri hep beraber paylaştıklarının altını çizen Başkan Selvitopu, "Önemli olan şey paylaşabilmektir. Ben bu süreci sizlerle birlikte paylaşmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Görev süreleri sırasında hayatlarını kaybeden çalışma arkadaşlarını da unutmayan Selvitopu,Allah'tan rahmet dilerken, onları minnetle andığını ifade etti.

Selvitopu son olarak görev süresi boyunca kimseye kırgınlığı olmadığını belirterek,"Ben hayatım boyunca insanlara hizmet etmeye ve onlara layık olmaya çalıştım. Bunu da başarabildimse ne mutlu bana. 3 aylık bir süremiz kaldı. Yeniden göreve talip olan arkadaşlarımız var. Ben herkese bu süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Plaketleri alkışlar arasında verdi

Başkan Selvitopu daha sonra özel olarak tasarlanan teşekkür plaketlerini CHP ve AK Partili meclis üyelerine alkışlar arasında verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:45 Kaynak: Bültenler

Cumhuriyet Halk Partisi, Karabağlar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor

Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlardan Şok İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:05:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu'ndan Meclis Üyelerine Vefa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]