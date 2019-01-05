Başkan Selvitopu'ndan Meclis Üyelerine Vefa

Asansör Restoran'da düzenlenen yemeğe meclis üyelerinin yanı sıra bürokratlar da katıldı. Gecede kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu, 5 yıllık süreci boşa geçirmediklerini, Karabağlar'da yaşayan 500 bin vatandaşımız için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını belirterek,"Bunda meclis üyeleri ve bürokrat arkadaşlarımızın çok değerli katkıları oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Önemli olan paylaşmaktır

5 yıllık süre zarfında acı tatlı günleri hep beraber paylaştıklarının altını çizen Başkan Selvitopu, "Önemli olan şey paylaşabilmektir. Ben bu süreci sizlerle birlikte paylaşmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Görev süreleri sırasında hayatlarını kaybeden çalışma arkadaşlarını da unutmayan Selvitopu,Allah'tan rahmet dilerken, onları minnetle andığını ifade etti.

Selvitopu son olarak görev süresi boyunca kimseye kırgınlığı olmadığını belirterek,"Ben hayatım boyunca insanlara hizmet etmeye ve onlara layık olmaya çalıştım. Bunu da başarabildimse ne mutlu bana. 3 aylık bir süremiz kaldı. Yeniden göreve talip olan arkadaşlarımız var. Ben herkese bu süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Plaketleri alkışlar arasında verdi

Başkan Selvitopu daha sonra özel olarak tasarlanan teşekkür plaketlerini CHP ve AK Partili meclis üyelerine alkışlar arasında verdi.