Başkan Selvitopu Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Bu yıl 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Günü ve Haftası kapsamında, Karabağlar Belediyesi'nde görev yapan özel güvenlik çalışanların bir grup, Başkan Selvitopu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş'le birim amirleri de yer aldı.

Özverili çalışmaları nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Yaptığınız iş çok önemli. Sokaklarda zabıtalarımız, hizmet binalarımızda da sizler, vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kuruyorsunuz. Bu nedenle onları güler yüzle karşılamanız, yardımcı olmanız büyük önem taşıyor. Bugüne kadar bu konuyla ilgili şikayet almadık. Sizlerden aynı anlayışı bundan sonra da sürdürmenizi istiyorum" dedi.

Özlük hakları!..

Karabağlar Belediyesi'ne bağlı KARBEL AŞ. ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan son toplu iş sözleşmesinin, 696 sayılı KHK'yle belediye şirketine geçen özel güvenlik görevlilerini de kapsadığını hatırlatan Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Görevinizi tam anlamıyla yerine getirirseniz, kurumunuza, Karabağlar'a en iyi şekilde hizmet etmiş olursunuz. Bizler de sizlerin özlük haklarınızın iyileştirilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Toplu sözleşme kapsamına alınmanız bu adımlardan birisiydi. Hepinize özellikle bu pandemi döneminde yaptığınız özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışma yaşamınızda başarılar diliyorum. Özel Güvenlik Günü ve Haftanız kutlu olsun"

Başkan Selvitopu özel güvenlik görevlilerine Kavacık Üzüm Lokumu da armağan etti.