Başkan Selvitopu, Sağlık Emekçilerinin Tıp Bayramı'nı Kutladı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Selvitopu, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Emire Çalışır başta olmak üzere, doktor, hemşire ve personellerin bayramını kutladı. Tek tek dolaşarak çalışanlara karanfil veren Selvitopu, onlarla bir süre desohbet etti.

Sağlık ve eğitimde tasarruf yapılmaz

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Selvitopu, "Karabağlar'da sağlık ve eğitim olmazsa olmazımızdır. Sağlık ve eğitim konusunda Karabağlar'da hiç bir tasarrufa gidilmeden hizmet veriyoruz, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Günün anısına Başkan Selvitopu ve çalışanlar Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çekildiler.