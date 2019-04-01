Son Dakika Haberleri: Başkan Selvitopu: "Seçim Bitti, Şimdi Hizmet Zamanı"

Başkan Selvitopu: "Seçim Bitti, Şimdi Hizmet Zamanı"

23 dakika önce

Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren, büyük bir başarıya imza atan ve Karabağlar Belediye Başkanlığı görevine bir dönem daha seçilen Muhittin Selvitopu, tüm Karabağlar halkına teşekkür etti.

Başkan Selvitopu:

Selvitopu, "Seçim bitti, bundan sonra Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Karabağlar Belediye Başkanı,aynı zamanda Millet İttifakı ortak adayı olan Muhittin Selvitopu, seçim sonuçlarını Bozyaka seçim ofisinden takip etti. Ofis çıkışında çok sayıda vatandaşın ve partililerin sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, tebrikleri kabul etti.

Karabağlar'a hayırlı olsun

Kendisini destekleyen tüm Karabağlar halkına teşekkür eden Başkan Muhittin Selvitopu, seçimleri büyük bir farkla aldıklarını söyledi. Seçimlerin bittiğini bundan sonra hizmete yoğunlaşacaklarının altını çizen Selvitopu, "Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan hizmet etme anlayışımız aynı şekilde devam edecek. Aldığımız sonuç tüm Karabağlar'a ve İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tunç Soyer'i de tebrik eden ve başarı dileğinde bulunan Selvitopu, "Hep birlikte Karabağlar'a ve İzmir'e layık olmak için çalışacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:41 Kaynak: Bültenler

İzmir, Muhittin Selvitopu, Karabağlar, Güncel
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