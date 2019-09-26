Son Dakika Haberleri: Başkan Semih Esen, yeni 'süpürücü'leri test etti
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Başkan Semih Esen, yeni 'süpürücü'leri test etti

10 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde, kaldırım üzeri temizliği için kullanılan ve 'süpürücü' olarak adlandırılan yeni temizlik araçlarını inceledi.

Başkan Semih Esen, yeni 'süpürücü'leri test etti, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde, kaldırım üzeri temizliği için kullanılan ve 'süpürücü' olarak adlandırılan yeni temizlik araçlarını inceledi.


Konyaaltı Belediyesi ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmalarını çok daha etkin hale getirecek yeni 'süpürücüler'i hizmete soktu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kaldırım üzeri süpürge işi için kullanılmak üzere alınan ve 'süpürücü' olarak adlandırılan temizlik araçlarını inceledi. Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde yaptığı inceleme esnasında temizlik aracını kullanarak test etti. Başkan Semih Esen, bu araçlarla ilçe genelinde temizlik çalışmalarını çok daha etkin ve hızlı yapmayı amaçladıklarını söyledi.


Temizlik aracı süpürücüyü kullanarak bizzat test eden Esen, "Bir temizlik görevlisinin daha verimli çalışmasını sağlayacak son derece işi kolaylaştıran bir alet. Biz bu aletle sokakların daha temiz olması yönünde nasıl verimli oluruz düşüncesiyle tanıştık. Personelin daha az yorularak, çok daha fazla temizlik yapabilmesini sağlıyor. Şuan için 12 tane olan bu temizlik araçların sayısını ilerleyen günlerde 50'ye tamamlamak istiyoruz. Tüm sokak süpürme işini bu şekilde daha çağdaş bir yöntemle, halkımızı daha temiz bir Konyaaltı'yla buluşturacak şekilde yapacağız" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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