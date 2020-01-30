Başkan Şemsettin Akağaç: "Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Şemsettin Akağaç: 'Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız' - Son Dakika

Başkan Şemsettin Akağaç: "Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız"

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Yanınızdayız Elazığ" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.

Başkan Şemsettin Akağaç:

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölge halkına destek olmak için başlatılan "Yanınızdayız Elazığ" kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı.


Dumlupınar Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık tarafından başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların getirdikleri battaniye, giysi, hijyen maddeleri, kuru gıda, ısıtıcı ve ayakkabı gibi farklı malzemeler belirli bir düzen içinde kolilere ayrılarak kayıt altına alındı ve ardından araca yüklendi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı konuşmada "Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem bizleri derinden çok üzdü. Elazığ halkının acısını içimizde hissediyoruz. Depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak adına Kaymakamlığımız ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Halkımızın seferber olmasıyla birlikte kısa sürede insani yardım malzemesini toplayarak deprem bölgesine ulaştırmak üzere yola çıkardık. Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Deprem, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıkım sırasında Atatürk resmini fark eden ekipler, çalışmayı durdurdu
İzmir için korkutan uyarı Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı Çin'de yaşayan Türk öğretmen canlı yayında koronavirüs salgınını anlattı: Göz, kulak ve deriden bulaşıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:06:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şemsettin Akağaç: "Dualarımız ve kalbimizle Elazığ halkının yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]