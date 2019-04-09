Son Dakika Haberleri: Başkan Şen Mazbatasını Aldı

Başkan Şen Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Mahalli idareler seçimlerinden Kargı Belediye Başkanı olarak tekrar göreve seçilen AK Parti'nin Kargı Belediye Başkan Adayı Zeki Şen mazbatasını alarak resmi olarak yeni dönem görevine başladı.

Başkan Şen Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mahalli idareler seçimlerinden Kargı Belediye Başkanı olarak tekrar göreve seçilen AK Parti'nin Kargı Belediye Başkan Adayı Zeki Şen mazbatasını alarak resmi olarak yeni dönem görevine başladı.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen beraberinde AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, belediye meclisi üyeleri, parti yönetimi ve partililer ile birlikte Kargı İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Burada resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kargı İlçe Seçim Müdürü Onur Subaşı'dan mazbatasını teslim alan başkan Şen, yeni dönem görevine resmi olarak başlamış oldu.

Mazbata töreninde konuşan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, "Yeni dönemde Allah bizlere memleketimiz için hayırlı görevler yapmayı nasip etsin, memleketimiz ve bizler için hayırlı olsun. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:50 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Zeki Şen, Kargı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:56:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şen Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]