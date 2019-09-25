Başkan Sengel'den gençlere açık mesaj

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu 2019- 2020 akademik yılı açılış törenine Efes Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

2015 yılında öğretime başlayan Efes Meslek Yüksekokulu'nun yeni akademik yılı açılış töreninde konuşan Başkan Sengel, üniversite öğreniminin belirli bir alanda mesleki kazanımının ötesinde bir süreç olduğunun altını çizdi.

Öğrencilere çağrıda bulunan Başkan Sengel; "Öncelikle bu kentin tarihini öğrenmenizi istiyorum.Efes Selçuk'ta bir Türkiye mozaiği yaşıyor. Bu mozaiği tanımanızı istiyorum. Ayrıca bu kentin bütün doğal güzelliklerine vakıf olmanızı istiyorum. Sizler burada mutlu olun diye; dışarıya çıktığınızda sosyalleşebilesiniz diye Efes Selçuk Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden de bu kentteki yaşam kalitenizi yükseltmeye yönelik önerilerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum" dedi.

Aday olduğu süreçten bu yana üniversite öğrencilerinin Efes Selçuk'ta yaşadığı sorunları bildiğini kaydeden Başkan Sengel, yurt yapımı konusunda Efes Selçuk Kaymakamlığı ile birlikte gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

EĞLENEREK ÖĞRENMEYİ HEDEF EDİNİN

Efes Selçuk'un tarım, turizm aynı zamanda da kültür kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "Bu kentin kültürel yapısının gelişmesinden sizler gibi üniversite öğrencilerinin bu kente sunacağı katkı çok önemli. Bu yüzden fikirlerinizi çok önemsiyoruz. Atatürk'ün dediği gibi gelecek gençlere emanet, bizler de sizlere emanetiz. Umarım sağlıklı, keyifli, eğlenerek, kendinizi geliştirerek geçireceğiniz bir üniversite şartlarınız olur. Umut ediyorum ki; daha iyi şartlara siz daha burada okurken sahip olursunuz. Eğlenerek öğrenmeyi hedef edinin kendinize. Efes Selçuk'un tüm değerlerinin de keyfini çıkarın. Geleceğimiz sizlersiniz. Bu yüzden size bir teklifte bulunuyorum. Bizlere katkı sunun" diye konuştu.