Başkan Sengel'den "Gıda Egemenliği Manifestosu" - Son Dakika

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Köy Enstitüleri'nin 81. kuruluş yıldönümü ve Uluslararası Çiftçi Mücadeleleri Günü olan 17 Nisan'da gıda egemenliğini savunacaklarını vurgulayan Efes Tarlası Yaşam Köyü Manifestosunu kamuoyu ile paylaştı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Manifestosuna, "Köy Enstitüleri ruhuyla gıda egemenliğini savunacağız" diye başlayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün 17 Nisan, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun yıldönümü ve Uluslararası Çiftçi Mücadeleleri Günü. Sizlere bugün Efes Tarlası Yaşam Köyünden sesleniyorum. Efes Tarlası Yaşam Köyü, tamamen belediyemizin öz kaynakları ile hayata geçirdiğimiz bir proje. İlhamımızı cumhuriyetimizin köylere ulaşma hamlesi olan Köy Enstitülerinden aldık" ifadelerini kullandı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "Ülkemizin tarım ve gıda alanındaki sorunlarına biz de gücümüz yettiğince çözüm üretelim istedik. Köylerimiz boşalıyor, aile tarımı ve küçük üretici çiftçilerimiz zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Konvansiyonel tarım teknikleri ve kapitalist gıda sisteminin çiftçileri kimyasal gübreye, sertifikalı ithal tohuma, tarımsal zehirlere bağımlı hale getirdiğini söyleyen Ceritoğlu Sengel, "Çiftçi kazanamıyor, bankalara borcunu ödeyemiyor. Gıda fiyatları enflasyonu halkımızın sofrasını giderek daha da küçültüyor. Gıda güvenliği ve gıda güvencesi uzun süredir sağlanamıyor" diye konuştu.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün nüfusunun yarıya yakını doğrudan tarımsal üretimde var olan Selçuk'ta hem çiftçileri hem de toplumun en kırılgan kesimlerinden başlayarak herkesi gören bir hamle olduğunu belirten Ceritoğlu Sengel, "Amacımız, hem çiftçilerimizi güçlendirmek hem de çocuklarımızdan deneyimlilerimize kadar tüm kesimleri yeniden toprakla, doğayla, kadim tarım geleneğimizle buluşturmak" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün kentin kadim değerlerini, insanlığın ve özellikle ülkemizin sürüklendiği iklim krizi, ekolojik kriz, gıda krizi ve ekonomik kriz koşullarının dayattığı acil çözüm ihtiyacı ile birleştiren bir model olduğunu söyleyen Ceritoğlu Sengel, "Modelimiz, doğayla uyumlu üretim ile herkes için sağlıklı, besleyici ve erişilebilir gıdayı mümkün kılmayı hedefliyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü, Gıda Egemenliği için kentimizde tarihi bir adımı temsil ediyor" dedi. - İZMİR