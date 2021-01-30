Başkan Sengel'e personelinden "promosyon" teşekkürü - Son Dakika

Başkan Sengel'e personelinden "promosyon" teşekkürü

30.01.2021 13:53

Başkan Sengel'e personelinden "promosyon" teşekkürü Selçuk Belediyesi personeline verilen promosyon sözü tutuldu Selçuk Belediyesi personeli, belediye çalışanlarına verdiği promosyon sözünü tutan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti.

Başkan Sengel'e personelinden "promosyon" teşekkürü

Selçuk Belediyesi personeline verilen promosyon sözü tutuldu

İZMİR - Selçuk Belediyesi personeli, belediye çalışanlarına verdiği promosyon sözünü tutan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye personeline verdiği promosyon sözünü tuttu. Belediye şirketinde çalışan personelle Vasıtalar Amirliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Başkan Sengel, "Size verdiğim sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Hakkı olana hakkını kararlılıkla teslim ettik"

Geçen ay toplu iş sözleşmesi imza töreninde bugüne kadar promosyon hakkından yararlanamayan çalışanların promosyon alması için gerekli yasal süreci başlatacaklarını, bu kapsamda gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından sürecin sonlandığı bilgisini veren Başkan Sengel, "Yapılması kolay bir iş değildi. Ancak ben bir şeye karar verirsem, ne yapar ne eder yaparım. Bu konuda benimle çalışan, benim kadar azimli, benim kadar kararlı arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Biz aslında haklı olana hakkını teslim ettik. Bu bizim 319 çalışanımızın hakkıydı. Memurlar ve kadrolu işçiler bu promosyonu alıyorken, 319 şirket personelimizin bu haktan yararlanamaması bizim de vicdanımızı ve adalet duygumuzu rencide ediyordu. Bu yüzden çalıştık, çabaladık. İhale sürecini başlattık. Bu haktan yararlanamayan personelimize de hakkını teslim ettik. Promosyonlar şubat ayı maaşı ile birlikte belediye şirketi çalışanlarımızın hesabına geçecek" diye konuştu.

Personele çeşitli haklar verildi

Yaklaşık 16 yıldır taşeron firmalarda çalışıp belediye bünyesinde görev yapan personel, bu zamana kadar maaş ödemelerinde herhangi bir şekilde promosyon almadı. Uzun bir çalışma sürecinin ardından Başkan Sengel'in ve kurum çalışanlarının çabalarıyla promosyon hakkı kazanan personel, promosyon ücretinin yanı sıra banka kredi kartlarında kredi kartı ücreti ödemeyecek, havale ve EFT ödemelerini ücretsiz yapacak ve her türlü bireysel/tüketici/ihtiyaç kredilerinde indirimli faiz oranlarından yararlanabilecek.

"Başkanımız verdiği sözü tuttu"

Promosyon almaya hak kazanan işçiler Başkan Sengel'e teşekkür ederek, süreç ile ilgili görüşlerini ifade etti. Uzun yıllardır belediyede çalışan Yusuf Turan, "12 yıldır belediyede çalışıyorum. Bu zamana kadar hiç promosyon almadık. Filiz Başkanımız bizim promosyon almamız için çok uğraştı. Bize hakkımızı verdi. Çok teşekkür ediyoruz" derken, bugüne kadar promosyon hakkı verilmediğini söyleyen Cenk Pak, "6 yıldır Efes Selçuk Belediyesinde çalışıyorum ama Başkanımızın çalışmaları sayesinde promosyonu aldık. Kendisine tüm çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yine belediye çalışanı Meryem Küçükkaplan ise 7 yıldır Efes Selçuk Belediyesinde çalıştığını belirterek, "Daha önce promosyon alamayacağımız söylendi ama Başkanımız söz verdi. Verdiği sözü de tuttu. Çok teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Başkan Sengel'e personelinden promosyon teşekkürü
Başkan Sengel'e personelinden promosyon teşekkürü
Başkan Sengel'e personelinden promosyon teşekkürü
Başkan Sengel'e personelinden promosyon teşekkürü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sengel'e personelinden 'promosyon' teşekkürü - Son Dakika


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