Başkan Sengel'e şehit ve gazi yakınlarından anlamlı hediye - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru, dernek üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e günün anısına Atatürk portresi hediye edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, deneme uçuşu etkinliği için Selçuk'a geldi. İlk olarak THK Selçuk Havaalanına deneme uçuşu için gelen şehit ve gazi çocukları daha sonra Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile bir araya geldi.

Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesislerinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Doğru, dernek üyeleri, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya gelen Başkan Sengel, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Başkan Sengel'e günün anısına Atatürk portresi hediye edildi. - İZMİR