Son Dakika Haberleri: Başkan Şenlikoğlu çalışmaları yerinde inceledi
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Başkan Şenlikoğlu çalışmaları yerinde inceledi

12 dakika önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Şenlikoğlu çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gerçekleştirilen altyapı çalışmaları yerinde inceledi.
Şenlikoğlu, Çıtlakkale Mahallesinde devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Şenlikoğlu, bölgede içme suyu ana şebeke hattında yaşanan sorunu çözmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Buradaki aksaklıkları 600 ve 400'lük borularla giderip mahallelerimize tekrardan su vereceğiz. Yaşanan aksaklıktan ötürü vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Ötelenmiş, yarına bırakılmış, önemsenmemiş sorunlarla uğraşıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:52 Kaynak: AA
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