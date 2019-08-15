Son Dakika Haberleri: Başkan Şenlikoğlu, çalışmaları yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Şenlikoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

1 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak Giresun için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Şenlikoğlu, çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak Giresun için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Şenlikoğlu, Hacısiyam Mahallesinde sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Burada açıklamalarda bulunan Şenlikoğlu, bölgede kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarım büyük özveri içerisinde sorunların giderilmesi için mesai saati haricinde de çalışmalarına devam ediyor. Hacısiyam Mahallemizdeki çalışmalarımızın sonlanmasının ardından altyapı adına ciddi sorunları olan mahallelerimizde de yeni yağmur suyu hatları yapacağız."
Şenlikoğlu, kent genelinde belediye hizmetinin gitmediği sokak bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için elimizde olan tüm imkanları en iyi şekilde kullanacağız. Şehir genelinde hizmet gitmeyen tek bir sokağımız kalmayacak. Giresun için çalışıyoruz." diye konuştu.
Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:01:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şenlikoğlu, çalışmaları yerinde inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]