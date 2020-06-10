Başkan Şenlikoğlu, Giresun'a yapılacak projelerle ile ilgili Ankara'da - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ankara'da bir dizi ziyarette bulunarak Giresun'a yapılacak projelerle ilgili üst düzey bürokratlarla görüştü.



Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilk olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevine atanan Kaya Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Şenlikoğlu, Genel Müdür Yıldız'a, 'Giresun İçme Suyu Temini Projesi ve Dere Islahı' başta olmak üzere ilimize yapılması düşünülen yatırımlar hakkında bilgi vererek, bu yatırımların hayata geçmesinin Giresun'a çok şey kazandıracağını söyledi.



Başkan Şenlikoğlu, ikinci ziyaretinde Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanı Zühtü Düzen ile yaptığı görüşmede 'Giresun Şehir Geçişi ve Şehir Girişi Kavşağı Projesi' hakkında bilgi vererek, bu projenin şehrin trafiği için çok önemli olduğunu ifade etti. Sahil yolu ve şehir içi trafiğinin rahatlayabilmesi için Dal-Çık projesini mutlaka hayata geçirmek istediğini belirten Şenlikoğlu, bu konuda destek talebinde bulundu.



Başkan Şenlikoğlu, Giresun'un hak ettiği hizmetleri alabilmesi için sürekli Ankara bürokrasisi ile temas halinde olduklarını belirterek; "Makamda oturarak ancak rutin hizmetleri yapabilirsiniz. Biz projelerimiz ile birlikte Ankara ziyaretlerimizi sürekli yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Giresun'un artık çevre illerle yarışabilmesi için devasa projelere ihtiyacı bulunuyor" dedi.



Şenlikoğlu, Giresun'da sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ve iyi bir ilişki içerisinde olduklarının vurgulayarak; "STK'larımızla sürekli irtibat halindeyiz. Şehrimizin gelişimi adına sürekli istişareler gerçekleştiriyor, proje üretiyor ve kendileriyle paylaşıyoruz. İnşallah bu birlikteliği daha da güçlendireceğiz. Birlikte Giresun'umuzun gelişmesi adına önemli faaliyetlerde bulunacağız. Giresun gelişime açık bir şehir ve bu gelişimi hızlandıracağız" şeklinde ifade etti.



Her iki görüşmenin de gayet olumlu geçtiğini belirten Şenlikoğlu, misafirperverlikleri için DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a ve Karayolları Etüd Proje ve Çevre Dairesi Başkanı Zühtü Düzen'e teşekkür etti. - GİRESUN