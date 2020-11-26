Başkan Şenlikoğlu Giresun'da yapılması planlanan projeler için Ankara'nın yolunu tuttu - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ankara'da Giresun'da yapılması planlanan projelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'un başta Zeytinlik mahallesi, Giresun Kalesi, adası ile diğer doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla bir turizm kenti olduğunu belirtti. Turizm amaçlı planlanan ve yapılması hedeflenen projelerini aktaran Şenlikoğlu, Bakan Ersoy'u Giresun'a davet etti. Bakan Ersoy ise bu teklifi memnuniyetle karşıladı.

Başkan Şenlikoğlu ikinci olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'nu ziyaret etti. Şenlikoğlu, ziyarette eğitim alanında Giresun'da yapılan çalışmaları ve Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi Projesi'nin önemini anlattı. Daha sonra ise Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Genel Müdür Dr. Nevzat Birişik görüştü.

Ankara temaslarını değerlendiren Başkan Aytekin Şenlikoğlu, "Yoğun programları arasında bizleri kabul eden ve ilgiyle dinleyen Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerine projelerimizden bahsedip bilgi vererek, destek taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar, özenle dinleyerek, destek sözünde bulundular. Umarım ki yakın gelecekte daha net ve somut bilgilerle müjde vermekte nasip olur. Giresun'u her yönüyle geliştirmek için bir ayağımız sürekli Ankara'da olacak" dedi. - GİRESUN