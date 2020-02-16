Başkan Şenlikoğlu'nun, esnaf ve vatandaş ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Şenlikoğlu'nun, esnaf ve vatandaş ziyaretleri

10 dakika önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Şenlikoğlu'nun, esnaf ve vatandaş ziyaretleri, System.String[]

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

Şenlikoğlu, son olarak İnönü ve Cemal Gürsel caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, kendilerinin sorun ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların memnuniyetini her zaman dikkate alarak çalıştıklarını ve vadettikleri oldukları projeleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Yönetimimizdeki temel prensibimiz herkesin görüşüne yer vermek. Hizmet ve proje üreterek Giresun'umuzu her açıdan geliştirmek ve daha da büyütmek istiyoruz. Her zaman halkımız ve esnafımızla bir arada olmak bizi son derece mutlu ediyor."

Şenlikoğlu, tek arzularının Giresun halkının daha konforlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi olduğuna işaret ederek, "Halkımızın hizmetkarı olmak benim en büyük mutluluğum. Her ne kadar iş yoğunluğumuz olsa da şehrimizin insanlarıyla iç içe olmak bizlere keyif veriyor." dedi.

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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