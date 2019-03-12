Son Dakika Haberleri: Başkan Şentürk, "Bu Marş Bizim İnkılabımızı Anlatır"

Başkan Şentürk, "Bu Marş Bizim İnkılabımızı Anlatır"

49 dakika önce

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Mehmet Akif; yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı'nı yazmak suretiyle İstiklal Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur" dedi.

Başkan Şentürk,
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Mehmet Akif; yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı'nı yazmak suretiyle İstiklal Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur" dedi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Başkan Şentürk, "Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümü kutluyor; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy u ve bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

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